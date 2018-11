Cada cosa a su tiempo y las castañas en Adviento

Donosa, Polegre, Redonda, Mulata, Corujera... y así hasta quince variedades diferentes, todas ellas con la marca de calidad Castañas de Tenerife, fueron las protagonistas de la decimosexta edición de la Feria Gastronómica de la Castaña, celebrada en el Mercadillo del Agricultor de La Matanza y que congregó a lo largo de todo el fin de semana a cientos de personas que pudieron disfrutar de una combinación de tradición y modernidad dentro de unas jornadas en las que los productores y artesanos mostraron todas las posibilidades del fruto del castaño.

"Hay muy pocas ferias gastronómicas de este estilo en Tenerife", apunta Miguel Ángel Pérez, concejal de Agricultura del municipio norteño, "especialmente por contar con un producto de calidad que, encima, se puede ir a ver ahora mismo donde se recoge, fresco, sin aplicarle ningún producto", dado que "es un fruto seco natural al que no se le aplica ningún tratamiento".

De ello pueden dar buena fe los visitantes que van probando las diferentes tapas (carne de cabra, bacalao, montaditos...) en las que la castaña está permanentemente presente. "Yo siempre me las he comido asadas, en la calle, pero me encanta cómo la han puesto en un montón de platos diferentes", señala María sonriendo mientras disfruta de un plato de garbanzas.

Buena parte de las castañas que se sirven en la Feria tienen su origen en los productores de la Asociación de Cosecheros de Castañas de Acentejo, que también están presentes en la cita con un producto que "es nuestro, de aquí, con un sabor diferente a las de la Península y con el que se pueden hacer un montón de variedades de comida", señala Jojaira al tiempo que no deja de vender bolsitas de castañas.

Repercusión económica

Porque, indiscutiblemente, ése es otro de los objetivos de la Feria. Miguel Ángel Pérez reconoce que "se está vendiendo mucho; la castaña tiene mucha demanda y, tanto ayer (sábado) como hoy (domingo) todo lo que han traído los responsables de los diferentes puestos ha ido saliendo".

De ello puede dar buena fe José Luis, de la Dulcería-Panadería La Matanza que exhibe con orgullo el amplio repertorio de repostería que ha traído al evento, como las truchas "con una masa que hacemos nosotros y un relleno con papas, castañas, canela y anís" y que es una de las elaboraciones más solicitadas.

Mucho mejor con vino

Todo ello debidamente acompañado con un buen vino, "que así baja mucho mejor", dice riendo Andrés. Los caldos de la denominación Tacoronte-Acentejo (un tinto tradicional joven de la variedad listán negro; un Miradero blanco afrutado y un Viña Norte blanco seco) forman dúo artístico con las tapas, especialmente el tinto "que marida muy bien con el sabor de las castañas", señala Bárbara desde el stand de la denominación de origen.

"Llevamos dieciséis ediciones y, cada año, intentamos mejorar aquello que hemos hecho mal", señala Miguel Ángel Pérez. "Al final, lo más importante es que la gente responde a un producto referenciado en nuestra isla y que tiene una alta demanda", concluye. Dice el refranero que "cada cosa a su tiempo y las castañas, en Adviento" y, aunque restan seis días para el primer domingo de ese período previo a la Navidad, La Matanza ya ha adelantado el calendario con un castañazo cargado de tradición y buen sabor.