Garachico amanece desolado tras los efectos del oleaje

Garachico ha amanecido la mañana de este domingo 18 de noviembre completamenta patas arriba después de que las olas inundaran algunas de sus calles. El aviso naranja decretado por la Aemet (Agencia Estata de Meteorología) por fenómenos costeros en algunos puntos de Canarias se hicieron notar en este municipio de forma notoria. Los vecinos no salían la noche de este sábado de su asombro con la fuerza con la que las olas entraban en tierra. Algunos de ellos no dudaron en sacar sus cámaras y teléfonos móviles para retratar el momento, que algunos incluso llegaron a comparar con el oleaje del 13 de febrero de 1987, que se cobró la vida de dos personas. Ayer por suerte no hubo que lamentar daños personales, pero los desperfectos son numerosos.

El aviso naranja decretado este sábado por la Agencia por fenómenos costeros, con olas de cinco a seis metros,afectaba al oeste de La Palma, a El Hierro y al norte y área metropolitana de Tenerife, así como a Lanzarote y Fuerteventura el domingo, pero también hay aviso amarillo en La Gomera y norte de Gran Canaria. El aviso ha sido ampliado a este domingo y pasará a amarillo este lunes en los mismos espacios.

El Gobierno de Canarias activó también este sábado una alerta por fenómenos costeros adversos en todas las islas, ante la posibilidad de que se produjeran olas de hasta seis metros y medio, con oleaje de mar combinada cuatro a seis metros y medio de altura en las costas abiertas al norte y al oeste de todas las islas, y olas de cuatro metros en el resto del litoral.

Para este domingo se esperan cielos nubosos o con intervalos de nubes de forma generalizada en Canarias, cuando se esperan lluvias en general débiles pero sin descartar algunos chubascos, vientos con rachas locales de hasta 60 kilómetros por hora y temperaturas en descenso, según la Agencia Estatal de Meteorología.

La máxima alcanzará 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria y 22 en Santa Cruz de Tenerife y la mínima será de 18 grados en las dos capitales del archipiélago, conforme a su predicción, que anuncia viento del noroeste moderado con intervalos fuertes locales en los que se podrían dar rachas de hasta 60 kilómetros por hora.

También se esperan vientos del noroeste, aunque con posibilidad de girar a norte o suroeste a ratos, en las aguas de Canarias, donde su fuerza oscilará entre 4 y 6 y habrá marejada o fuerte marejada, con mar de fondo del noroeste de hasta 6 metros.

La predicción del tiempo para este domingo, por islas, es la siguiente:



LANZAROTE

Poco nuboso por la mañana con intervalos nubosos de nubes medias y altas a partir del medio día. Baja probabilidad de alguna lluvia débil y dispersa, principalmente en el norte durante la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero a moderado descenso. Viento del noroeste con intervalos de fuerte en el interior en horas centrales.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Arrecife 16 22



FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos. Baja probabilidad de alguna lluvia débil y dispersa, principalmente en el oeste durante la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero a moderado descenso. Viento del noroeste con intervalos de fuerte en el interior en horas centrales.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Puerto del Rosario 17 22



GRAN CANARIA

Intervalos nubosos en general, con cielos nubosos en el interior. Precipitaciones débiles y dispersas, especialmente en medianías, sin descartar algún chubasco ocasional y aislado en el sureste. Temperaturas con pocos cambios, en ligero a moderado descenso de las máximas en el norte y este. Viento del noroeste con intervalos de fuerte en medianías y zonas altas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Las Palmas de Gran Canaria 18 23



TENERIFE

Intervalos nubosos en general, con cielos nubosos en el interior. Precipitaciones débiles y dispersas, especialmente en el interior y en medianías del norte y este, donde no se descarta algún chubasco ocasional y aislado, así como en el sureste. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso, algo más acusado en el norte y este. Viento del noroeste con intervalos de fuerte en medianías y zonas altas. En el Teide, viento fuerte del noroeste, con rachas que puntualmente podrían estar en torno a los 60 km/h.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Santa Cruz de Tenerife 18 22



LA GOMERA

Intervalos nubosos con probables lluvias débiles y dispersas, especialmente en medianías. Temperaturas en ligero descenso. Viento del noroeste, más intenso en medianías y zonas altas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): San Sebastián de La Gomera 19 23



LA PALMA

Intervalos nubosos en general, predominando los cielos nubosos en el interior. Precipitaciones débiles y dispersas, especialmente en medianías, sin descartar algún chubasco ocasional y aislado en el noroeste y sureste. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero descenso. Viento del noroeste con intervalos de fuerte en medianías y zonas altas. En cumbres, viento fuerte del noroeste con rachas que puntualmente podrían estar en torno a los 60 km/h.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Santa Cruz de La Palma 16 22



EL HIERRO

Intervalos nubosos con probables lluvias débiles y dispersas, especialmente en medianías. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero descenso. Viento del noroeste con intervalos de fuerte en medianías y zonas altas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Valverde 14 17