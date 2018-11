Los docentes y sindicatos de las Islas avalan la modificación de la Lomce

El profesorado y los sindicatos de las Islas avalan la propuesta de reforma de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) planteada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Una modificación que, entre otros aspectos, pretende suprimir las reválidas al concluir una etapa formativa, conceder al alumnado la posibilidad de obtener el título de Bachillerato con una materia suspendida, y otorgar a la asignatura de Religión un carácter no evaluable en el mismo nivel educativo. "Creemos que la Lomce es una ley impuesta, y por lo tanto es necesario cambiarla. Centrándonos en el ámbito de la enseñanzas de Bachillerato, podemos decir que vemos con muy buenos ojos, sobre todo, que se supriman las reválidas", manifiesta Gerardo Rodríguez, portavoz del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza en Canarias (STEC).

Siguiendo esta línea, Rodríguez insiste en la importancia de eliminar estas pruebas, que hasta el momento, "han permanecido temporalmente suspendidas desde hace ya dos años". En este sentido, el portavoz hace referencia al gran esfuerzo conjunto, llevado a cabo por parte de los sindicatos, y de la propia comunidad educativa, para lograr paralizar estos exámenes. "Ahora lo que buscamos es su supresión definitiva, pues consideramos que es una medida que no aporta más que una carrera de obstáculos para el alumnado y lo único que hace es transportarnos a la época de la educación franquista".

Por lo que concierne al hecho de conceder a los estudiantes la posibilidad de obtener el título de Bachillerato, a través de mecanismos de compensación, con una materia no superada, Rodríguez considera que "deben ser los profesores los que evalúen esta oportunidad". Fiel a este criterio, el representante sindical defiende que son los docentes los que disponen de la información necesaria para calificar la "evolución" de cada estudiante. "El alumnado puede presentar diferentes particularidades, e incluso, pueden partir de situaciones de desventaja. Sin embargo, son muchos los que llegan a experimentar un aumento de su capacidad de rendimiento, pero no llegan a superar una asignatura. Ese esfuerzo habría que valorarlo", sostiene.

Desde el STEC aplauden también la medida que pretende organizar la enseñanza de la religión sin que exista obligación, por parte de los estudiantes, de cursar una materia alternativa en el caso de que no deseen recibir esta asignatura. A lo anterior, cabe añadir la supresión del carácter de la materia como específica en las enseñanzas de Bachillerato, y por tanto, evitar que la calificación obtenida en la misma compute en los procesos de cálculo de nota media del expediente académico.

"Nos parece muy acertado que la religión no sea una asignatura evaluable, y por tanto, no figure en el expediente del alumnado, ni cuente a la hora de solicitar alguna beca de ayuda al estudio", expresa el portavoz del STEC. "Lo que nosotros hemos propuesto", prosigue, "es que la religión no forme parte de los planes de estudio porque vivimos en un Estado aconfesional y creemos que las confesiones religiosa no tendrían que estar dentro de las escuelas públicas".

Asimismo, el representante sindical se declara defensor "de la no segregación temprana de los estudiantes". Se trata de otro de los aspectos a subsanar recogidos en la propuesta de reforma de Lomce planteada por el Gobierno. Según figura en el escrito, los llamados "itinerarios" contribuyen a que muchos alumnos con necesidades especiales "no cursen Bachillerato, ni Formación Profesional de Grado Superior", lo que incide en la "brecha social". El propósito es que todos los estudiantes de secundaria obtengan la misma titulación.

Por su parte, Arturo Cairós, docente de Bachillerato del IES La Laboral de La Laguna coincide con Gerardo Rodríguez al afirmar que "es necesario reformar la Lomce" con el objetivo de lograr "una educación cada vez más inclusiva y rica en valores". En base al criterio del docente, "la educación debe convertirse en un asunto de Estado, que tenga la misma importancia que la Sanidad".

Además, valora como "muy positivo" la supresión de las reválidas, y que la religión se convierta en una asignatura no evaluable. "Si vivimos en un Estado laico, la educación debe ser también laica. La religión puede tener otros escenarios sin ser las escuelas públicas, y el estudio de los contenidos religiosos debe ser una elección personal que no cuente para nota".

Por lo que respecta a la posibilidad de obtener el título de Bachillerato con una materia no superada, el profesor del instituto canario defiende que, "el hecho de tener una sola materia suspendida no debe tener un carácter determinante". Y agrega que, "un alumno puede tener las competencias necesarias para obtener un título sin lograr aprobar una asignatura. Por lo que considero que lo que se debe evaluar es el trabajo en base a las competencias, sin ceñirnos por la calificación obtenida en una materia determinada".