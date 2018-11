Los funcionarios de prisiones convocan una nueva huelga de cuatro días

El colectivo de funcionarios de prisiones volverá a la huelga a partir del próximo sábado, con un paro que abarcará cuatro jornadas consecutivas hasta el martes día 20. La huelga, a la que están llamados los trabajadores de todas las prisiones dependientes del Ministerio del Interior (las de todo el país con la excepción de Cataluña, cuyas competencias están trasnferidas), afectará a "comunicaciones de fin de semana, como los locutorios", apunta José Campello, representante de la plataforma Tu abandono nos puede matar, que señala que "pueden generarse incidentes, aunque confiemos en que no, porque puede haber gente que no lo entienda y que no acepte que esas comunicaciones se retrasen o se cancelen".

Después de las seis jornadas de huelga mantenidas entre los meses de octubre y noviembre, la falta de avances en las negociaciones, sumado a la equiparación salarial lograda el pasado martes por los diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (una de las reivindicaciones del colectivo), "de lo que nos alegramos, pero nos reafirma en que estamos abandonados y discriminados" han llevado al sector a programar estos nuevos paros. "El Ministerio sigue dándonos largas y sigue sin escucharnos, por lo que vamos a ir cada vez a más", concluye Campello.