El acusado de la muerte de su pareja en camino La Rúa afronta 25 años de cárcel

Veinticinco años de prisión es lo que solicitan las tres acusaciones personadas en el juicio con tribunal del jurado para José Iván D. E., de 37 años, por la muerte violenta de su pareja sentimental, María Victoria S. M., de 44 años, el 1 de abril del año pasado en el domicilio que compartían en camino La Rúa (La Laguna).

En la vista oral, que comenzó ayer en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, las partes se centraron en los argumentos que sostienen en sus respectivos escritos de calificación provisional. De este modo, la Fiscalía solicita que se le imponga al acusado 25 años de prisión por un delito de homicidio agravado, esto es, un asesinato en el que concurren las circunstancias de alevosía, ensañamiento y parentesco. Según sostiene el Ministerio Público, el procesado deberá indemnizar a los familiares de la víctima en la cantidad de 30.000 euros.

Por su parte, la acusación particular que representa a la familia de María Victoria, sostiene prácticamente la misma versión de los hechos descrita por el fiscal delegado de Violencia de Género en la provincia tinerfeña, José Luis Sánchez-Jáuregui, y de igual manera solicita un veredicto de culpabilidad y que se le imponga una pena de 25 años de prisión. No obstante, en cuanto a la responsabilidad civil por los daños causados, esta parte eleva la cuantía hasta los 180.000 euros.

La letrada de la acusación popular, que representa al Instituto Canario de Igualdad no solo considera que el acusado debe ser condenado por un delito de asesinato, sino que introdujo en su primera intervención ante los miembros del jurado, la agravante de género, una circunstancia introducida en el Código Penal hace tan solo cuatro años, aunque de igual manera solicita que se le imponga una condena de 25 años de prisión, así como una indemnización de 180.000 euros.

El letrado de la defensa tomó la palabra luego. En su turno sostuvo que su patrocinado confesó ser el autor de la muerte de María Victoria S. M. en medio de una discusión, asegurando que la muerte a golpes de la mujer se debió a un "arrebato", que "no fue un crimen preparado y tampoco hubo ensañamiento", por lo que según los hechos que expuso "solo cabe el delito de homicidio y no el de asesinato".

En su alegato inicial, el abogado sostuvo que este caso no debió calificarse como un delito de Violencia de Género pues, según dijo, "José Iván nunca tuvo comportamientos violentos con María Victoria, nunca fue denunciado, y los hechos se produjeron en medio de una discusión; ni planificó ni se aseguró la muerte de la víctima", insistió.

El letrado, además, presentó a su cliente como "un hombre que lleva toda la vida huyendo de sus problemas y para ello miente compulsivamente; es incapaz de resolver ningún asunto que le complique la vida, no asume sus responsabilidades y se miente a sí mismo" y, por ello, José Iván al ver que había matado a su pareja sentimental huyó del lugar y fue a casa de una mujer a la que había conocido poco tiempo antes y de la que estaba enamorado, pasando todo el fin de semana con ella sin revelarle lo ocurrido.

El lunes, José Iván regresó a la vivienda en la que permanecía el cuerpo sin vida de María Victoria e intentó quemar la casa con la idea de quedarse dentro de la casa para perecer, lo que no ocurrió. Por este incendio ya fue juzgado José Iván, resultando culpable del delito sin que su versión fuera tenida en cuenta, señalaron ayer fuentes jurídicas.

Cuando concluyó la defensa, el magistrado presidente Francisco Javier Mulero Flores informó de los derechos que asisten a José Iván antes de que declarara, expresando que solo contestaría a las preguntas que le hiciera su abogado.

De esta manera, el acusado manifestó que estuvo en "tratamiento psiquiátrico" debido a su "incapacidad para afrontar y resolver las dificultades, problemas o responsabilidades" de la vida, motivo por el que utiliza "la mentira" para "escapar".

Afirmó que tuvo una relación sentimental con María Victoria durante muchos años, pero "hacía siete años" en los que prácticamente se habían convertido en compañeros de piso. "Era una relación insana, pero no supe cómo romper hasta que conocí a una chica de la que me enamoré y entonces tuve el valor para decirle a Viqui que me iba de casa", según su versión en la que sostiene que María Victoria se puso en la puerta de la calle para impedir que se fuera, discutieron y ella se abalanzó sobre él con un objeto de metal macizo, pudiendo arrebatárselo para luego golpearla en la cabeza". Aseguró que "no recuerda" si la siguió golpeando y se fue de allí para volver dos días después e incendiar la vivienda.

El acusado se fue al sur de la Isla hasta que la trabajadora de un hotel se puso en contacto con la Policía después de que José Iván manifestara que se había intentado matar "golpeándose en la cabeza con una piedra" porque, según le confesó, "era el responsable de la muerte de su pareja". El procesado fue detenido el 4 de abril de 2017.