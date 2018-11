Los expertos en paliativos rechazan la ley de la eutanasia como prioritaria

"La eutanasia no es una medida prioritaria, ni lo más urgente que debe aprobar un país que no presta cuidados paliativos a 75.000 enfermos cada año. Esto hace que mueran entre un intenso sufrimiento al no recibir la atención que requieren", apostilló el doctor Marcos Gómez Sancho, experto en cuidados paliativos y artífice de la primera unidad de este país, que además fue implantada en el Hospital Sabinal de la capital grancanaria. A juicio de Gómez Sancho, el hecho de legalizar una forma de acabar con la vida de estas personas "es una injusticia", porque "lo mínimo que debe tener un ser humano en sus últimos días es la libertad de elegir si quiere ser atendido en un buen servicio de cuidados paliativos, o bien, recurrir a la eutanasia". En este sentido, recalcó que lo fundamental es "mejorar los recursos materiales" de los que disponen estas unidades.

Estos y otros aspectos fueron abordados ayer durante la última jornada de celebración del I Congreso canario de personas con cáncer y familiares, Canarias contra el cáncer, que acogió desde el pasado jueves el Auditorio Alfredo Kraus. Un encuentro en el que también intervino el jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria (HUNSC), Miguel Ángel Benítez, que coincidió con Gómez Sancho al asegurar que "es ilógico que se hable de una ley de eutanasia, antes que de una normativa que defienda, asegure, y preserve, que podamos morir sin ningún tipo de sufrimiento".

Siguiendo esta línea, el impulsor de estas áreas hospitalarias en el territorio nacional indicó que "España es un país mediocre en materia de cuidados paliativos", y las Islas no son ajenas a este defecto. Por esta razón, y a petición de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha ejercido como coordinador de la primera Estrategia en Cuidados Paliativos en la comunidad autónoma de Canarias.

"Este plan fue presentado a finales del pasado mes de julio, y contempla una serie de medidas que deben ser aplicadas a lo largo de los próximos tres años. Sin duda, permitirá inyectar multitud de recursos humanos y materiales", comentó el doctor Gómez.

Con el propósito de reforzar estas deficiencias la Estrategia, que cuenta con un presupuesto de 4,3 millones de euros, dispone la incorporación de 79 profesionales más para cuidados paliativos, que se traduciría en 21 médicos, 38 enfermeros, 10 psicólogos, y 10 trabajadores sociales. A todo esto, cabe añadir la integración de 53 camas específicas para esta especialidad. "Serán repartidas entre todas las Islas para que haya equidad. Hasta el momento, no ha sido justa la distribución y hemos sido conscientes de esto en la elaboración de este plan", manifestó el coordinador de la iniciativa.

Asimismo, la edad de los pacientes es otro de los aspectos susceptibles a tener en cuenta, y en el que puso énfasis el doctor Gómez. "Los cuidados paliativos siempre han estado enfocados a los adultos, dejando a un lado a los niños. Ahora, va a haber en cada Isla capitalina un buen programa de cuidados paliativos pediátricos", comentó.

En base a las explicaciones del coordinador del plan estratégico, "la medida tiene que entrará en vigor antes de que finalice el año". E insistió en que el objetivo es contribuir a las mejoras "cualitativas y cuantitativas" del servicio. Del lado de las cantitativas, subrayó "el incremento del número de profesionales". De las cualitativas, la capacitación de los equipos y del personal. "Los enfermos no solo tienen que ser atendidos por estas unidades, también los médicos y enfermeros de Atención Primaria", afirmó el profesional.

No obstante, los familiares de estos pacientes también necesitan ser tratados por personal cualificado. "Los familiares también deben ser abordados por nuestros cuidados. Por mi experiencia, puedo asegurar que en ocasiones la familia lo pasa mucho peor que el propio enfermo y necesita más tiempo y recursos que los afectados", aclaró. Una atención, que debe ser extendida, incluso, "después de la muerte de los pacientes".

El doctor hizo mención también al importante papel que juega la familia en el cuidado de los enfermos. " Hay que tener en cuenta que los enfermos van a pasar en casa la mayor parte del tiempo, y nadie quiere y conoce más al enfermo que su núcleo familiar. Por eso, hay que enseñar a las familias a ejercer de cuidadoras", dijo el profesional.

En la actualidad, Canarias se sitúa en el "promedio estatal" en materia de calidad de los cuidados paliativos. "Con la llegada de esta Estrategia, estaremos mucho mejor que la Península", anunció el doctor.