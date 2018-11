El socialista tinerfeño Gustavo Matos apoya a Dani Mateo por la polémica de la bandera

El político socialista tinerfeño Gustavo Matos ha colgado este domingo un comentario en su perfil de Facebook en el que apoya al humorista Dani Mateo, protagonista de una polémica por un sketch suyo en El Intermedio en el que se suena con la bandera de España.



"Me representa más un humorista que trata de remover conciencias que una legión de patriotas cuya idea de país es que una en la que no caben los que no opinan como ellos. @DaniMateoAgain".



El popular presentador y humorista Dani Mateo volvió a protagonizar una polémica con sus apariciones en televisión.



Otra de sus bromas del programa El Intermedio, de La Sexta ha generado numerosas críticas en las redes sociales, quizás más que ninguna otra.



En el programa que presenta El Gran Wyoming del pasado miércoles, Mateo, durante una lectura paródica del prospecto del Frenadol, simula estornudar y sonarse los mocos con las bandera de España, acto en el que se recrea unos segundos.



"¿¡Qué he hecho, qué he hecho!?", asegura después Mateo en El Intermedio. "No, no, no. Yo no quería ofender a nadie", añade mientras acaricia y besa la bandera.



"No quería ofender, ni a los españoles, ni al rey ni mucho menos a los chinos que venden estos trapos", continúa para retractarse de nuevo e ipso facto por usar la palabra "trapos".







El sentido del sketch de la bandera era - o así lo entendí yo - demostrar que, cuando los ánimos están muy caldeados, las banderas se vuelven más importantes que las personas y eso es peligroso. Por eso me desmoronaba al comprobar que me había sonado en ella. Nunca fue ofender. — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) 1 de noviembre de 2018

Españolitos ????, a ver si os enteráis. Que Dani Mateo suene los mocos con la bandera es una parodia, es HUMOR.

Que los corruptos utilicen la bandera de España, es humillación.

Que sigáis votando a los corruptos de ????, es de GILIPOLLAS., además de COMPLICES. pic.twitter.com/So3vzpPVbo — El Gran Wyoming ? (@GranWyomingTV) 1 de noviembre de 2018

Al instante, miles de internautas aseguraron sentirse ofendidos en las redes sociales y criticaron la mofa del también monologuista de la enseña rojigualda. Dani Mateo tuvo que salir a las redes sociales para dar su punto de vista. Y ello apoyó también, como otros muchos políticos progresistas y defensores de la libertad de expresión. Hubo bastantes internautas que lo defendieron enarbolando, entre otras cosas, la libertad de expresión y el sentido del humor. "Cuando las banderas son más importantes que las personas es que algo malo está pasando en la sociedad", señala una de las internautas que se solidariza con el humorista. Muchos contrarios al sketch dijeron que no era capaz de hacer lo mismo con una bandera islámica. Al presentador lo llaman de todo: "insensible", "payaso", "antipatriota"... Aseguran que la bandera es un símbolo que representa a todos los españoles y que esa broma es una afrenta a unos sentimientos que "unen" a los españoles. Pero, en verdad, el sketch se corresponde con el tono crítico e incluso irreverente del programa El Intermedio. La Sexta llegó a retirar el vídeo de la polémica de su web. Algunos detractores han pedido incluso boicotearla.