Un colegio de Santa Cruz retira un libro de primaria por contenido sexista

El CEIP San Fernando, situado en Santa Cruz de Tenerife, ha retirado un libro de lecturas para alumnos de Segundo de Primaria (7 años), después de la reclamación efectuada por una madre, por presentar textos de contenido sexista y que mantiene los estereotipos de los roles masculino y femenino.

Frases como "María es una niña simpática y trabajadora [?] A veces, antes de vestirse, prepara su desayuno y el de su hermano" y otras muestras de posibles estereotipos sexistas forman parte del libro, editado por la editorial GEU en 2008, y que generó la comunicación de la madre el pasado 18 de septiembre al propio centro y a la inspección de zona de la Consejería de Educación, al considerar que ciertas partes del documento transmitían valores no adecuados.

Posteriormente, y tras una visita de Inspección al centro y un visionado conjunto del libro, se llegó a la conclusión de que "los textos, analizados de manera descontextualizada, pueden llevar a este tipo de valoraciones", según reseña la propia Consejería.

El texto no se utilizó en clase

Desde el propio centro escolar se explica que, tras la sugerencia de la madre, se procedió a analizar el libro, tras lo cual "nos remitimos a la editorial, explicando que algunos de los aspectos, descontextualizados, podrían ser malinterpretados", apunta Cristina Sendra, directora del CEIP San Fernando, que también aclara que "cuando los niños trabajan esa lectura no lo hacen de manera autónoma, sino dentro de un contexto educativo que invita a la reflexión y con una serie de actividades para llegar hasta el punto de lo correcto". Con todo, Sendra tiene claro que "si un padre no tiene en cuenta esa parte educativa se puede dar pie a pensar que se están fomentando esos estereotipos", razón por la que se optó por retirar el libro "sin que llegara a utilizarse en las clases, ya que son cuadernillos establecidos por niveles y éste no correspondía al primer trimestre".

La propia editorial se ha puesto en contacto con el centro, informando de la actualización del ejemplar que va a llevar a cabo y pidiendo disculpas por "las posibles malas interpretaciones que haya podido suponer la exposición del alumnado" al polémico texto.