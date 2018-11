El HUC, premio a la mejor investigación en el último Congreso de Farmacología

Un trabajo del servicio de Farmacología Clínica del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC), adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha sido galardonado con el Premio al mejor trabajo de investigación presentado como comunicación oral por la doctora Paula Masiero en el XXX Congreso de la Sociedad Española de Farmacología Clínica que se celebró recientemente en Santander, por un estudio en el que se ha conseguido elaborar una lista de medicamentos potencialmente inapropiados en el anciano aplicable a nuestro entorno y basada en los medicamentos actualmente comercializados en España.

Se trata del trabajo denominado Potentially Inappropriate Medications in the Elderly. Proyect to create a Spanish List (Es-Pia Proyect) fruto de un trabajo multidisciplinar en el que, además de los miembros de este servicio, han participado 25 expertos en Geriatría, Farmacología Clínica, Atención Primaria, Uso Racional del Medicamento y Farmacovigilancia de varias Comunidades Autónomas.

Ha consistido en la elaboración de un listado español de medicación potencialmente inadecuada en el anciano. Hasta ahora se utilizan listas elaboradas en otros países (Estados Unidos, Canadá, Australia, Francia, Alemania) o de ámbito global europeo, que no siempre son totalmente aplicables a la farmacopea española.

El trabajo comenzó en febrero de 2017 y finalizó en junio de 2018. Un grupo de especialistas en Geriatría, Farmacología Clínica y Farmacia, del HUC y del servicio de Uso Racional del Medicamento y Control de la Prestación, de la Dirección de Programas Asistenciales del Servicio Canario de la Salud (SCS), revisaron 1.462 fichas técnicas de medicamentos comercializados en España, así como diferentes fuentes bibliográficas sobre uso de medicamentos en población anciana.

Tras el análisis de toda la información obtenida se elaboró una lista de 160 frases relativas a uso inapropiado de medicamentos en el anciano que, usando el método Delphi, fueron enviadas a un grupo de 25 expertos nacionales en diferentes Comunidades Autónomas y de cinco áreas de trabajo (Farmacología Clínica, Geriatría, Farmacia -Uso Racional-, Atención Primaria y Farmacoepidemiología-Farmacovigilancia) para obtener un consenso.

La prescripción inadecuada se basó en una de las siguientes razones: ratio beneficio/riesgo de la prescripción a favor de riesgo, dudas sobre la eficacia de la prescripción, elevado riesgo de interacciones fármaco-fármaco o fármaco- enfermedad o prescripción inadecuada por omisión. Tras este trabajo de revisión y consenso entre expertos, finalmente se ha conseguido un listado de 138 situaciones relacionadas con un uso inadecuado de medicamentos en el anciano. Queda validar si la lista propuesta sirve como indicador pronóstico frente a la aparición de efectos adversos en la práctica clínica.

El objetivo final es conseguir una herramienta actualizada y adaptada al ámbito español que sirva de apoyo a la prescripción de medicamentos en el anciano y evite daños en los pacientes.