Un centenar de docentes interinos se queda sin cobrar la nómina de octubre

Alrededor de un centenar de docentes interinos, según los cálculos de STEC, no han percibido su nómina del mes de octubre, una cuestión que fue ratificada por la consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, Soledad Monzón, en comisión parlamentaria. Si bien la responsable de la Administración educativa no puntualizó ninguna cifra, si reconoció que las transferencias del salario de octubre no llegaron en su totalidad.

Según explicó el portavoz de la organización sindical, Gerardo Rodríguez, "hay profesorado afectado que son casos importantes porque se trata de desplazamientos de otras islas que deben hacer frente a gastos de transporte y alquiler" y lamentó además que desde la Consejería regional de Educación no se haya dado una respuesta a los profesionales que se han dirigido a la Administración "para saber qué ha pasado".

Rodríguez admitió que "en ocasiones, dependiendo de la fecha del nombramiento, se han dado situaciones en las que los docentes cobran los últimos días del mes en la nómina siguiente" pero aclaró que en este caso no se trata de un problema del nombramiento "porque se ha producido en muchos casos a principios de mes".

Esta circunstancia también la reconoció Soledad Monzón, quien ante las preguntas de varios diputados de otros grupos parlamentarios aseguró que "ha sido un retraso de un par de días". En concreto, la consejera canaria de Educación indicó que esta tardanza obedece a "una incorporación en el departamento de hacienda que provocó que no entraran las nóminas".

"Pedimos disculpas a los afectados", sentenció Monzón en la Cámara, dónde además rechazó que existieran problemas también en los salarios correspondientes al mes de diciembre. Además, aseguró que "ya está trabajando" para solventar la situación y entendió que "si no han cobrado este viernes, lo harán entre el lunes y el martes de la próxima semana".

De esta manera, descartó las acusaciones expresadas por los propios profesionales a través de las redes sociales y esgrimidas también por el sindicato en alusión a que el impago obedece a una falta de fondos, "Por averiguaciones que ha realizado el STEC, todo apunta a que la Consejería de Educación se ha quedado sin liquidez para afrontar la nómina de este mes por haberse agotado el presupuesto previsto por lo que habrá que esperar a que se apruebe alguna partida extraordinaria para hacer frente a las nóminas de estos docentes", lamentó la organización sindical.

Según la organización sindical, que aseguró ayer que intentaba sin éxito ponerse en contacto con los enlaces de la Consejería de Educación, "de confirmarse estos hechos, serían de una gravedad extrema pues, además de suponer una intolerable desconsideración hacia estos docentes". En cualquier caso, STEC exigió a través de un comunicado "el abono inmediato de la nómina a todo el profesorado" y alentó al Gobierno de Canarias a que "tome nota de lo sucedido para que no se repita en 2019".

Por otra parte, a juicio de los portavoces de la organización, "se demuestra que la rebaja fiscal llevada a cabo en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2018, no ha venido más que a descapitalizar los servicios públicos para llenar los bolsillos de quienes poseen las mayores fortunas de Canarias" y pidieron a todos los grupos parlamentarios que rechacen las rebajas fiscales contenidas en el Anteproyecto de Ley de Presupuestos de 2019. "Es inadmisible que se pretenda garantizar la estabilidad presupuestaria por la vía de los recortes en los servicios públicos y los derechos laborales mientras se exime de pagar impuestos a quienes más tienen", concluyeron.