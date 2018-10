Los colectivos LGTBI exigen la inmediata aprobación de la Ley de Igualdad

Las cinco entidades canarias que forman parte de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) visibilizaron ayer su descontento con el retraso en la aprobación de la Ley de Igualdad LGTBI. Representantes de Algarabía, Diversas, Lánzate, Altihay y Gamá se unieron en Tenerife a una jornada de protesta desarrollada en 18 ciudades de todo el país, bajo el nombre Ciudades en pie por la Ley de Igualdad LGTBI.

Montse González, vicepresidenta del Colectivo Gamá, indicó que "llevamos 40 años esperando por una ley. Es hora de que este país se levante", abogando la necesidad de desarrollar una legislación que defienda "la igualdad, la justicia, la reparación y la dignidad". En ese sentido, González hizo hincapié en la problemática con los menores de edad, ya que "hay niños que están sufriendo en los colegios y la ley trans está muy atrasada. Hoy en día con 10 o 12 años ya saben lo que son y lo que quieren", por lo que abogó por eliminar una ley que les obliga a esperar a tener la mayoría de edad para poder modificar su sexo registral.

Una ley en trámite

La toma en consideración de la proposición de ley de igualdad social y contra la discriminación de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales fue aceptada en el Congreso en septiembre de 2017, pero sigue en trámite parlamentario sin haber llegado a aprobarse, algo que provoca que los colectivos exijan "al Estado y a las Comunidades Autónomas que garanticen el respeto y la no discriminación por LGTfobia, que es la primera causa de acoso escolar", apuntó Josetxu del Portillo, presidente de Altihay, explicando también que "las diferentes entidades tenemos una única voz a la hora de exigir igualdad real ya. No podemos seguir esperando".

En similar situación se encuentra la ley transcanaria de 2014, que, tras la aprobación del protocolo educativo para la integración de las personas trans, sigue pendiente la convocatoria de las mesas de formación, empleo y asuntos sociales que la desarrollen en plenitud. A ese respecto, Fran Baute, de Diversas, puntualizó que "aunque esa ley, en su momento, fue un hito dentro de la orfandad informativa en el Estado, cuatro años más tarde ha quedado obsoleta por su carácter patologizante y por los estigmas que conlleva", solicitando ante ello "que esa ley se depure absolutamente y que esos efectos estigmatizadores se eliminen por completo".

La FELGTB se ha dirigido al Defensor del Pueblo para presentar una queja en la que refleja el "denigrante" trato hacia las personas trans que supone "no legislar para que dejen de estar consideradas enfermas mentales", apuntó Uge Sangil, presidenta de la Federación, en el acto celebrado en Madrid.

Organizaciones sociales como Amnistía Internacional, Save the Children, Fundación ONCE, Cermi, Plena Inclusión o Movimiento contra la Intolerancia han mostrado su respaldo a la aprobación y entrada en vigor de una ley "que está aprobada, pero que la apliquen es otra cosa. Creíamos que en el momento en el que se redactó la Constitución seríamos más libres y más personas, pero no nos han respetado porque hemos avanzado un poco, pero dando pasos muy chiquititos", por lo que "queda mucho por recorrer", concluye Montse González.