Canarias, obligada a crear nuevas plazas ante el repunte de menores inmigrantes

La llegada, durante la pasada semana, de tres embarcaciones con inmigrantes a las costas canarias ha vuelto a poner sobre la mesa el debate y la problemática sobre la capacidad de acogida de las islas, especialmente en lo que respecta a los menores inmigrantes no acompañados. En ese sentido, la consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, señaló ayer que "creemos que podemos seguir dando una respuesta adecuada durante unas cuatro semanas a este ritmo de llegadas, derivando menores desde las islas que están más ocupadas y utilizandos los nuevos recursos que los Cabildos están abriendo". Pese a ello, Valido no ocultó su preocupación, dado que "el Estado tiene que barajar la posibilidad de que, cuando nuestros centros estén llenos, algo que ocurrirá en no mucho tiempo si seguimos con este ritmo, tendrán que apoyarnos derivando algunos menores a la Península", dado que "preveíamos que ésto no era una situación puramente coyuntural y así se lo trasladó el presidente Clavijo tanto a la Unión Europea como al Gobierno del Estado, instando a plantear medidas ante esta situación", concluyó.

Repunte en las llegadas

Por su parte, Francisco Candil, viceconsejero de Políticas Sociales, incidió en que "durante el último mes hemos sufrido un repunte muy importante en las llegadas de menores", para los que "estamos creando más plazas en Gran Canaria y Tenerife" y apostando por "seguir sumando porcentualmente. Ahora no podemos establecer un límite, sino responder según las necesidades".

Pese a ello, la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Nieves Dávila, defendió ayer que las islas cuentan aún con capacidad para acoger menores inmigrantes, si bien instó a la "solidaridad del conjunto del Estado en la distribución de menores no acompañados", insistiendo en que en el Archipiélago no hay actualmente un desbordamiento.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes un reparto de ayudas para atender a los menores extranjeros no acompañados, en virtud del cual Canarias sólo recibirá 433.538 euros, al reconocérsele únicamente la llegada de 58 menores desde el comienzo de año hasta finales de septiembre, mientras que el Gobierno autonómico cifra en 390 esa cifra, seis veces más de lo estimado por el decreto del ejecutivo de Pedro Sánchez. Según el criterio de reparto establecido, la cantidad a percibir por cada una de las comunidades autónomas se establece en función del incremento del número de menores que haya acogido durante ese período de tiempo.

La Academia Canaria de Seguridad, nueva opción como recurso alojativo

La búsqueda de nuevos recursos alojativos para acoger el repunte de menores inmigrantes que han llegado al Archipiélago en las últimas fechas han obligado a las diferentes administraciones a realizar un rastreo de "posibles recursos que respondan a acogida inmediata, analizando si tienen las condiciones adecuadas", señala Francisco Candil, habida cuenta del cierre, en los últimos años, de centros como el de La Esperanza.

Una de esas posibilidades es la Academia Canaria de Seguridad, situada en el santacrucero barrio de Añaza, y que en la jornada de ayer era analizada por técnicos del Cabildo de Tenerife y del Gobierno de Canarias para determinar si se encontraba en las condiciones idóneas para poder acoger a parte de los menores arrivados el fin de semana a Los Cristianos, que inicialmente se han cifrado en 26, a falta de que las pruebas óseas que se realizarán durante las jornada de hoy y mañana determinen su edad.