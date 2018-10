JFT celebra sus V Jornadas de Comunicación

La agencia de publicidad líder en Canarias JFT Comunicación celebró el pasado jueves, 27 de septiembre, su jornada anual de comunicación por quinto año consecutivo. En esta ocasión, el acto tuvo lugar en la carismática Casa Leacock en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

En el evento se dieron cita más de medio centenar de representantes de las principales empresas canarias del sector automovilístico, alimentación, moda y comunicación entre otros. El encuentro profesional tuvo como objetivo informar y debatir sobre la situación de la comunicación y la publicidad en la actualidad, descubrir las últimas novedades y conocer cómo evoluciona el sector.

La ponencia principal, que llevaba por nombre On Vs Off, estuvo a cargo de Diego Díaz, director del Departamento Digital, y Javier Torre-Marín, director del Departamento de Medios Offline. En ella, y a modo de debate, se abordaron las principales fortalezas de ambos tipos de comunicación y la necesidad de complementarse para sacar el máximo partido a cualquier estrategia de marca, logrando así el rendimiento óptimo de cada campaña.

Tras la presentación, tanto asistentes como expertos de JFT Comunicación disfrutaron de un cóctel en los alrededores de la Casa Leacock, donde el diálogo sobre el futuro de la comunicación y la publicidad en Canarias fue el protagonista.