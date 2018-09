La revolución de los mayores

El mundo de las personas mayores vive una auténtica revolución. Varias campañas en las redes sociales ofrecen una imagen nueva de un colectivo que reclama sus derechos, recuerda que tiene mucho que decir y no duda en salir a la calle para sacar los colores a los políticos: tienen tiempo y ganas.

"Soy mayor y tengo derechos, que también son los tuyos" es una de esas campañas lanzadas con motivo del Día de las Personas Mayores, que se celebra hoy, en la que puede enviarse un vídeo o hacerse una foto con el móvil donde se lea el derecho que se reclama y subirlo a las redes sociales con la etiqueta #SoyMayor.

¿Asistimos a una nueva generación de mayores?. Para la gerontóloga social Maite Sancho, "estamos delante de una auténtica revolución, esto que se llama la revolución de la longevidad es un hecho, se ve con el tema de las pensiones, pero no es solo eso. Estamos hablando de una generación que se va en muchos casos muy pronto del mercado laboral y que tiene mayor formación, pero no podemos olvidar que estamos delante de un grupo muy heterogéneo, con necesidades diferentes y que responde de forma diferente; aún así está claro que es otro mundo el de la vejez que viene".

Ahora, son 9,5 millones, pero para 2066 se estima que habrá más de 14 millones de personas con 65 y más años en España. El actual perfil de los mayores es diferente al de hace una década, ya que en las últimas generaciones que se han incorporado al grupo de jubilados hay muchas mujeres que han trabajado fuera de casa.

A su juicio, "los próximos diez años se va a incorporar ya una generación con mucho mayor grado de instrucción y mejores condiciones sociales y económicas y eso construye sociedades distintas".

Contra los estereotipos

"El primer reto que tiene la sociedad es empezar a combatir los estereotipos en relación con la vejez y el envejecimiento, contra esa especie de cartel que se pone una persona desde el momento en que se jubila, de que ya no tiene un rol social y que no es el que era; eso hace un daño tremendo y las nuevas generaciones que se jubilan de alguna manera no están dispuestas a entrar por ahí", añade la presidenta de la Fundación Amigos de los Mayores.

¿Hacia dónde vamos? Hacia una sociedad que debería ser "más integrada y mucho menos discriminatoria", apunta la especialista en mayores. "Las personas que se jubilan ahora tienen treinta años por delante para desarrollar un proyecto de vida, en el que no solo hay derechos; también hay responsabilidades, compromiso social y familiar, personas más integradas, más sanas, más formadas y más exigentes", concluye Maite Sancho.

Los sindicatos han invitado a los mayores a salir a la calle para celebrar esta conmemoración, que coincide con las jornadas reivindicativas de pensiones dignas. Adela Carrió, secretaria confederal de UGT, cree que el activismo siempre ha estado en muchos de los mayores, que vivieron la dictadura y la transición a la democracia.