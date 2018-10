"Éste es el mejor momento de los vinos de Canarias desde hace décadas"

Fundador y pilar, junto a sus hermanos Jordi y Joan, del Celler de Can Roca, uno de los mejores restaurantes del mundo, el sumiller Josep Roca ha elegido La Palma como su último viaje gastronómico para continuar ampliando sus conocimientos y "poder promocionar y ser embajador de esta tierra".

Josep Roca, sumiller del Celler de Can Roca, en La Palma. ¿Qué le ha traído a la isla?

Pues un viaje en el que estoy aprendiendo mucho de esa geografía humana tan interesante de escuchar, disfrutando de un paisaje extraordinario e iniciando un proyecto de aprendizaje y comprensión de la gastronomía palmera y sus productos y tradición para poder promocionar y ser embajador de esta tierra. El objetivo es conocer los vinos de La Palma y los viñedos de Las Machuqueras, de donde surge el Matías i Torres, un vino que tenemos en carta en el restaurante y que utilizo habitualmente en mis maridajes. Además, hemos podido acercarnos a otros productos como el queso, el mojo rojo o la quisquilla.

Dentro de esa búsqueda, ¿ha habido algo en particular que haya captado la atención de Josep Roca?

Primero la calidad de los vinos de Matias i Torres, que ha hecho que sea una prioridad venir a ver esos viñedos, y a partir de ahí la curiosidad de conocer y comprender mejor todo lo que hay en el entorno de la isla de La Palma y las características de la leche, las distintas tipologías de cabras y esa parte de astucia y sabiduría antigua que se esconde detrás de la cultura ganadera.

¿Cuáles son las características de los vinos palmeros y qué es lo que los hace diferentes?

Hay un abanico muy amplio de bodegas y su característica principal es el suelo, original, con un clima concreto y unas condiciones climatológicas para el viñedo excepcionales, que he querido pisar y conocer para poder contarlo mejor.

Con todo, da la sensación de que los vinos canarios tienen menos fama o visibilidad que los de otras regiones de España...

No sería el caso del Celler de Can Roca, donde tienen una presencia importante (ríe). En Tenerife, La Palma o Lanzarote hay elaboradores que están reivindicando desde su talento la atención y hace que en una carta como la nuestra tengamos muchísimos vinos canarios. Y no solo tenerlos, sino que los promocionamos y los valoramos, poniéndolos en maridaje y haciendo que tengan una mayor visibilidad.

Sobre esa idea, ¿qué maridaje podemos establecer con los vinos canarios?

Con las malvasías está claro que cualquier postre hecho con miel de palma o con plátanos va perfectamente, pero también son interesantes los puntos de encuentro de las uvas gual o marmajuelo con platos que sepan a mar pero también a flor. Además, los vinos a partir de listán negro, con uvas recogidas y que sean sobremaduradas con un punto de tensión, van muy bien con platos especiados, que requieran un punto de acidez y frescura y un fondo volcánico, donde Canarias marca una diferencia abismal con otros vinos, pudiendo asociarlos con esa idea de mineralidad y que tienen unos tactos amargos sorprendentes, agradables y originales.

Entonces, es mucho lo que puede aportar Canarias al mundo vinícola...

Desde luego. Originalidad, autenticidad, patrimonio único, diversidad geográfica, geológica y climatológica... donde entran distintas maneras de interpretar el vino, a partir del trabajo llevado a cabo por esas personas con tanto talento que están liderando la revolución del vino canario. Creo que es el mejor momento de los vinos de las islas desde hace décadas o quizás siglos, en el que los aficionados al vino y los prescriptores de este sector estamos totalmente enamorados de la diversidad y características de los vinos que se ofrecen desde las Islas Afortunadas.

Deduzco que le volveremos a ver pronto por Canarias...

¡Evidentemente! Seguiremos aprendiendo, visitando, pisando viñedos, escuchando y sintiéndonos los mejores embajadores posibles.