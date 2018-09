Jon Kortajarena: "Lanzarote es una isla única, es poesía y tiene magia"

El actor y modelo Jon Kortajarena, que el pasado viernes recibía en el Auditorio de Los Jameos del Agua, el premio Distinguido de Turismo de Lanzarote, se ha convertido en los últimos años en uno de los mejores reclamos publicitarios de la isla después de que decidiera adquirir una vivienda en la playa de Famara. "Hay una parte de mí que ha echado raíces aquí. Y es que Lanzarote tiene magia, es poesía lo mires por donde lo mires", confesaba tras recibir uno de los premios con los que el Cabildo quiere reconocer la labor de empresas, instituciones y personalidades en favor de la promoción turística de la isla.



El modelo bilbaíno no duda en compartir en sus redes sociales, con cerca de dos millones de seguidores, la actividad que realiza durante sus estancias destacando las bondades de la Isla de Volcanes. Kortajarena se ha convertido en uno de los máximos exponentes de la moda desde que realizara su primera incursión en este mundo en septiembre de 2003 cuando un amigo le pidió que asistiera a un show en Barcelona.



Nueva York, Milán, París o Londres son algunas de las ciudades en las que el 'top model' visita constantemente para asistir no solo las grandes pasarelas sino para trabajar como modelo para revistas y anuncios internacionales. Sin embargo, cada vez que tiene un hueco en su agenda regresa a su chalé en la urbanización de Los Noruegos en Famara. "Tengo mi casa, es mi refugio y allí estoy feliz. Es un espacio que he creado para desconectar y para ponerme en contacto con la naturaleza y el silencio", señala.



"Desde pequeño soy un enamorado de Famara. Me acuerdo la primera vez que fui a esa playa. No sabía porqué pero me enamoró. Y luego poco a poco he ido viajando por el mundo y viendo otros sitios muy especiales y aunque hay sitios maravillosos por descubrir para mí, Famara es de esos lugares que está a la altura de los mejores sitios que he visto nunca. Y la energía que tiene me sienta bien. Tengo un trabajo que es muy rápido, que tengo que funcionar muy deprisa y trabajar duro, y cuando vengo aquí y puedo tener esa tranquilidad y esa conexión con la naturaleza me siento un privilegiado", afirma.



Kortajarena destaca que sus amigos han descubierto una isla en la que se le da mucha importancia a la naturaleza y la tranquilidad. "Todos los valores que César Manrique puso en la isla se respetan y eso hace a esta isla muy especial y única. La verdad es que me siento muy orgulloso de que cada vez que traigo gente todo el mundo se va encantado y con la sensación de que quieren volver y de que la isla es especial", destaca.



Entre sus próximos proyectos figura un reportaje para una revista Australiana posando en los paisajes de Lanzarote. "Mi intención no es ponerlo en muchos medios pero sí en los que considero de nivel y a partir de ahí se proyecte. Creo que Lanzarote es muy exclusiva y especial y yo intento darle el trato que se merece".