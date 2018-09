El 'Bienmesabe' de Manuel Artiles

Un programa de televisión en el que los secretos de la cocina canaria y las propiedades de los productos de las Islas saldrán al descubierto para que puedan ser conocidos por todos los isleños. El presentador Manuel Artiles abrirá las puertas de su casa a profesionales del sector gastronómico del Archipiélago en Bienmesabe, un nuevo formato culinario que estrena mañana la Televisión Canaria en su franja del mediodía. "Yo, que no tengo ni idea de cómo manejarme entre fogones, los recibo en mi casa para que me enseñen y poder mostrar a la gente recetas sencillas pero innovadoras utilizando ingredientes de las Islas", explica.

Artiles garantiza que todas las recetas serán fácilmente reproducibles en las casas de Canarias. "Si las voy a hacer yo que no tengo ni idea", bromea. Los primeros invitados en este programa serán "los chefs que forman a otros canarios que quieren ser profesionales", es decir, los cocineros de los Hoteles Escuela de Canarias. Gran parte del programa se desarrollará en la casa del comunicador, en donde se descubrirán no solo consejos y trucos para ser todo un maestro en la cocina, sino también detalles y algunas intimidades de la vida del popular presentador. "Se van a mostrar vivencias y cosas que pasan en cualquier casa de Canarias y esta no es una excepción", desvela.

Sin embargo, el formato también saldrá para conocer la manera en la que se cultivan o producen los diferentes ingredientes que se incluirán en las recetas y contará además con la participación de una experta que dará las claves de los valores nutricionales de cada producto. "Esta será otra de las funciones del programa, darle a la gente conocimientos de sus propiedades y sobre todo tratar de generar buenos hábitos alimenticios", aclara.

Primera experiencia

Artiles confiesa que nunca antes había participado en un programa como este por lo que a nivel profesional es todo un reto. "Yo estoy acostumbrado a la tertulia, el debate político o el magazine y en ellos tu tienes la información y tienes que trasladarla", pero en este nuevo programa "me pongo del lado del espectador". Además, reconoce que "estoy aprendiendo mucho y no solo de cocina ya que cada uno de los invitados tiene una historia que contar".

Sin embargo, los chefs de los hoteles escuela de canarias no serán los únicos invitados, ya que también pasarán por el programa reconocidos cocineros del Archipiélago y el programa se desplazará hasta diferentes puntos de las Islas para conocer cómo preparar el mismo producto siguiendo distintas recetas. Además, en el formato también participarán varios personajes canarios sin relación aparente con la gastronomía que trasladarán sus trucos culinarios a la audiencia.

Tras esto, llegará la hora de probar los platos y para ello Artiles y su invitado se trasladarán a otra parte de su casa para disfrutar del trabajo que previamente han realizado junto a los fogones.

Por todo esto, el comunicador afirma que Bienmesabe no es solo un programa de cocina, ya que también ponemos en valor el producto de la tierra y la gran cantidad de familia que viven de este sector. Y destaca la importancia de que la Televisión Canaria cuente con un programa culinario porque es esencial que acentúe "las bondades que tiene nuestra tierra" y una de las principales "es nuestra gastronomía". Junto a esto también se pondrá en valor los productos de las Islas y el talento de los profesionales del sector. "Hay un montón de chefs que se dedican a la hostelería y necesitan un escaparate de promoción y que mejor ventana que un programa como este en la tele que pagamos todos", señala.

Por eso, Artiles junto a los invitados que irán pasando por el programa se adentrarán cada día en las casas de miles de canarios, para compartir con ellos los secretos de la rica gastronomía del Archipiélago.