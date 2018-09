Radio Ecca abre el curso escolar con un 25% de alumnos menores de 24 años

El curso académico 2018/2019 de Radio Ecca dio comienzo ayer en el marco de su tradicional acto inaugural en la sede de la emisora, que sigue enfrentándose al desafío de formar, educar y acompañar a los colectivos más vulnerables de una sociedad en constante cambio y cuyo reflejo más inmediato es una proporción cada vez mayor de alumnos menores de 24 años entre el alumnado de Ecca.

Así lo destacó Lucas López SJ, director general de la Fundación Radio Ecca, en el transcurso de uno de los actos más emotivos de la emisora formativa, que en su duodécima edición contó con la presencia de Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias y presidente de honor del Patronato; Carolina Darias, presidenta del Parlamento de Canarias; Soledad Monzón; consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias; Amparo Osorio, subdirectora general de la Fundación Radio Ecca; Antonio Allende, delegado del provincial para la educación no universitaria (Educsi), junto al profesorado, alumnado, trabajadores y voluntarios de Radio Ecca. Además, el acto estuvo arropado por las voces de la Coral Ecca, dirigida por Eduardo García, que interpretó en directo el Himno de Canarias, Mi Canarias a Dios y el Himno de Radio Ecca.

El nuevo curso escolar de Radio Ecca arranca con alrededor de 80.000 inscripciones, lo que se traduce en un aumento significativo de matriculados con respecto a la memoria del pasado curso, que se cerró con 73.000 inscripciones. Sin embargo, López señaló que la emisora educativa se enfrenta a una nueva etapa de desafíos en la que debe adaptarse a nuevas realidades, como el cambio en el perfil medio del alumnado, las demandas específicas de los estudiantes una vez culminada su formación o la escasez de recursos económicos de la propia institución. Por otra parte, el nuevo curso arranca con buenas noticias, ya que, en la rama de la Formación Profesional, Radio Ecca pone en marcha este curso un programa piloto dirigido al alumnado de las islas no capitalinas (Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, La Gomera y El Hierro).

La lección inaugural del curso corrió a cargo del periodista y escritor tinerfeño Juan Cruz, quien desgranó su medio siglo de trayectoria periodística en una lectura recogida bajo el epígrafe Un oficio invencible, en la que reveló su amor por el oficio germinó en la radio. El periodista punteó las distintas etapas de su carrera, desde su primera crónica de fútbol, el tránsito de la dictadura a la democracia y el advenimiento de la revolución tecnológica, ante la que advirtió a los estudiantes de Radio Ecca de una lección inexorable pese al paso del tiempo: "no creernos, ni como ciudadanos ni como periodistas, lo primero que nos dicen."

Y al echar la vista atrás, Cruz recordó que "Radio Ecca fue, desde mi adolescencia, una guía en mi barrio, que ha ayudado a la gente de no tener vergüenza de no saber y a tener el orgullo de aprender, y de ser mejores atendiendo la sabiduría de otros". "Su trabajo es ejemplar y emocionante", declaró. "Yo he sentido orgullo como ciudadano, porque Radio Ecca se parece a una gran redacción de periódico que buscara buenas noticias, que son las que se transmiten a la sociedad y generan mejores noticias porque, por cada persona que aprende, hay muchísimas más que van a aprender gracias a ellos".

A este respecto, Radio Ecca cumple este curso 54 años desde que emitiera su primera clase a través de las ondas y, a lo largo de su trayectoria, ha formado a más de dos millones de personas. Pero esta progresión ha caminado de la mano de múltiples transformaciones sociales que ha espejado el propio alumnado de la emisora, donde el perfil medio ha pasado de la mujer de 40 años, que trabajaba dentro y fuera de casa, a un 25% de alumnos menores de 24 años. "Radio Ecca ha evolucionado y esta realidad exige de nosotros una actitud diferente", manifestó López. "Este nuevo perfil se basa en un grueso de jóvenes que no es que no pudiera ir a la escuela, sino que abandonó el sistema educativo y acumulaba una frustración muy grande por no haber conseguido empleo y no haber sido capaz ni de estudiar ni de trabajar".

Asimismo, López señaló que "hoy es más difícil conseguir un empleo si no tienes formación" y que, según datos de la EPA [Encuesta de Población Activa] "en Canarias, hay aproximadamente 10.000 puestos de trabajo menos para quienes no tienen formación que hace cuatro años". Por esta razón, López reivindicó que "el empleo pasa por la formación y Radio Ecca es la mejor alternativa para colectivos vulnerables".

Por otra parte, el director de la Fundación hizo hincapié en que otros de los desafíos a los que se enfrenta Radio Ecca es el de índole económico. "El Gobierno de Canarias ha mejorado muchísimo la financiación con respecto a la que teníamos hace apenas cuatro años y hay un convenio de financiación plurianual que antes no existía, pero nuestro presupuesto sigue estando por debajo de 2009, pese a que el PIB [Producto Interior Bruto] y la renta per cápita ya está por encima", lamentó.

A este respecto, Fernando Clavijo declaró que "permanece" el compromiso del Gobierno de Canarias con la institución, ya que "permanece nuestra firme voluntad de hacer de la formación y la educación la principal herramienta para acompañar el crecimiento personal y social de muchas personas y, sobre todo, de los que por diversos motivos tienen especial vulnerabilidad". "Este compromiso es imprescindible que permanezca por parte del resto de las administraciones públicas, la Compañía de Jesús y el resto de las entidades de la sociedad civil y, principalmente, quienes trabajan en Radio ECCA, que tejieron una alianza de esperanza cuando se puso en marcha este proyecto educativo y divulgativo que tanto bien ha hecho a tantas personas", declaró el presidente del Gobierno regional.

Con todo, el acto culminó con la entrega de los Premios Ecca al alumnado y las instituciones más destacadas durante el curso 2017/18, que el Patronato entregó por unanimidad al Grupo Capisa, por su colaboración becando al alumnado con menos recursos; a la Fundación Secretariado Gitano; por su lucha a favor de la integración social de uno de los colectivos que sufre una mayor exclusión; y al alumnado con mejores expedientes del pasado curso académico en los niveles de Formación Básica, Bachillerato y Ciclo Superior de Integración Social: José Antonio Rodríguez González (Tenerife), Laura Valeria Sande Santos (Lanzarote), Óscar David García Jacinto (Tenerife) y Luz Yurena Domínguez García (Gran Canaria).