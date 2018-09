Los pediatras denuncian la falta de especialistas en algunos centros

"Nuestro país dispone de uno de los mejores sistemas sanitarios públicos del mundo, con una excelente Atención Primaria. Sin embargo, desde hace años faltan pediatras en los centros de salud y el modelo actual de asistencia infantil español está en grave peligro de extinción". Así lo aseguran los presidentes de la Asociación Española de Pediatría en Atención Primaria (Aepap), Concepción Sánchez Pina, y de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y de Atención Primaria (Sepeap), Fernando García-Sala Viguer, en una carta remitida a la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo.

Los responsables han hecho entrega en la sede del Ministerio de las más de 215.000 firmas recogidas en el marco de la campaña "Confianza". Se trata de una iniciativa para consolidar el derecho de los niños en España "a ser atendidos siempre por su pediatra en los centros de salud". El objetivo es que las administraciones garanticen el derecho de todos los niños, niñas y adolescentes a tener un médico especialista en Pediatría en los centros de salud. El nombre de la iniciativa ha sido elegido porque es en los pediatras de los centros de salud en quien los padres confían la salud y atención de sus hijos, afirman Aepap y Sepeap.

Los pediatras han asegurado que hay centros de salud sin pediatra donde no se atiende a los niños y, en ocasiones, son remitidos directamente a urgencias al hospital, aunque no se trate de una situación de urgencia. También denuncian que no va a haber recambio generacional para los pediatras que se van a jubilar los próximos años.