La Cueva Pintada saca a la luz burgaos de alta orfebrería únicos en el mundo

La Cueva Pintada abre su caja de sorpresas. El último Campus de Arqueología permite sacar a la luz ocho burgaos decorados de origen prehispánico que podría comercializar una joyería de alta orfebrería, y desconocidos hasta ahora en el mundo, que se obtiene a través una sutil limpieza de capas en la concha hasta obtener el brillo del nácar, dejando una línea que se asemeja a un pequeño cordón decorativo. En este conjunto sobresalen dos piezas elaboradas por una misma mano, que adquieren la categoría de filigrana por su intenso pulido y una decoración que se asemeja a un anillo en uno de los círculos.

"Al verlo me dio un vuelco al corazón, que hacía tiempo que no sentía. Es algo que no se olvida. El descubrimiento es un paso más en la concepción estética". La directora de la Cueva Pintada de Gáldar, Carmen Gloria Rodríguez, describía de esta forma ayer el momento en el que observó un sábado de julio un burgao muy singular que abre ahora un nuevo molde de la estética aborigen, mezclado entre otros caracolillos extraídos en la excavación. Lo había extraído uno de los integrantes del Campus de Arqueología, al que asistieron doce estudiantes de seis universidades españolas, que pensaban en un primer momento que el brillo que mostraban se había obtenido de forma natural por el roce de la tierra y el paso del tiempo. Pero nada más lejos de la realidad, y al margen de lo que suponía en la alimentación habitual de los aborígenes grancanarios.

Al día siguiente se extrajo otro similar, aunque de menor tamaño, que muy probablemente venga de las mismas manos artesanas.

Las teorías están abiertas, tal y como destaca el arqueólogo director de las excavaciones, Jorge Onrubia, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Pero, de lo que no les cabe duda es de que es prehispánico, por el carácter homogéneo del entorno en el que se extrajo.

Una de las opciones que tiene más fuerza es que pueda tratarse de un elemento estético de peluquería. Y para ello echa mano de alguna referencia histórica del médico teldese Tomás Arias Martín de Cubas que con gran teatralidad hace mención a un trenzado rematado con caracolillos que llevaban las guayarminas.

Su especial relevancia radica en la dificultad de obtener ese nácar, ya que lo normal es que se rompan en el proceso de limpieza de la concha. Sobre todo por su intenso pulido. Además, a medida que se trabaja la superficie queda una línea en la capa externa, la que recorre la sutura entre dos espiras o vueltas, dando la impresión de un pequeño cordón que recorre la pieza de forma sutil.

La directora habla que este verano vio unas piezas en Grecia parecidas, pero en vidrio, pero nada igual. Y el mayor experto en este tipo de piezas ha confirmado que se desconoce que exista algo igual en el mundo. Sin bien Onrubia se muestra prudente, porque, "el mundo es muy grande".

El descubrimiento en la denominada estructura 61 de la Cueva Pintada de Gáldar puede dar más frutos, ya que todavía hay tierra por limpiar. Pero, de momento, los expertos tienen previsto hacer un repaso de los restos hallados en otras excavaciones guardadas en cajas para ver si se ha pasado alguna de estas piezas sin darse cuenta.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, destacó que estas piezas han sido realizadas con una gran paciencia por unas manos anónimas muy hábiles. Y realzó que los aborígenes sabían transformar los materiales que le ofrecía la naturaleza de una forma sorprendente.