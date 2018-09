Canarias cataloga los historiales de iDental

El Juzgado de Instrucción Número 8 de Las Palmas de Gran Canaria procedió este jueves al desprecinto de la documentación de la clínica Idental custodiada desde finales de julio por el Servicio Canario de la Salud (SCS) desde finales de julio, en ejecución del auto del pasado 7 de septiembre, informó este viernes la Consejería de Sanidad del Gobierno autonómico.

A partir de entonces, el SCS desarrolla, con medios propios, la elaboración del inventariado de la documentación relativa a los pacientes de la clínica dental para su remisión a la Audiencia Nacional, proceso que se estima se culmine en dos meses ante el volumen de papeles acumulado en más de 70 cajas, calcularon las mismas fuentes del departamento dirigido por José Manuel Baltar.

No obstante, los pacientes afectados podrán solicitar copia de su historial a partir del próximo lunes (1 de octubre), aunque no se entregará hasta que no finalice el inventario, de acuerdo a las indicaciones marcadas por el auto, detallaron desde Sanidad en nota de prensa antes de añadir que la Audiencia Nacional solo autorizó el reparto de duplicados, pero se facilitará la documentación completa de una sola vez para evitar diversos trámites y desplazamientos.

La documentación se incautó sin clasificar durante el desahucio de la única sede de iDental en Canarias, ubicada en la capital grancanaria (confluencia de calles Alonso Alvarado y Venegas), por lo que pueden hallarse papeles de una misma persona en distintas cajas.



Procedimiento de solicitud

Los pacientes interesados deberán rellenar el formulario de solicitud disponible en la web del SCS y remitirlo por correo electrónico a la dirección afectados-idental.csan@gobiernodecanarias.org, con una copia del documento nacional de identidad o similar título para extranjeros (DNI o NIE), trámites que también se podrán realizar en la sede principal del organismo autonómico (calle Juan XXIII 17, Las Palmas de Gran Canaria) o en los centros de salud.

Una vez localizado y fotocopiado todo el material, desde el SCS se llamará a los ciudadanos afectados para acordar su entrega posterior mediante la presentación del DNI o NIE y la firma del justificante administrativo, completaron desde Sanidad antes de proporcionar dos vías para consultar dudas (afectados-idental.csan@gobiernodecanarias.org o 928 211 616, de 09.00 a 14.00 horas).