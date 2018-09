El PP blinda en el Senado el texto de la Lomce sobre educación concertada

El Grupo Popular en el Senado ha aprobado, junto con los senadores de Foro y Ciudadanos, una moción por la que insta al Gobierno a mantener el artículo 102 de la Ley Orgánica para la Mejora de , "manteniendo el concepto de demanda social a la hora de hacer planificación de puestos escolares públicos y concertados como garante de la libertad de educación".

Asimismo, la iniciativa, a la que se han opuesto PSOE, Podemos, ERC y Compromis, mientras que PDeCAT y PNV se han abstenido, pide garantizar las libertades consagradas en la Constitución, mediante el desarrollo armónico del derecho a la educación y a la libertad de enseñanza y garantizar el derecho de los padres a elegir el centro educativo donde escolarizar a sus hijos.

La senadora socialista Olivia Delgado intervino ayer en el debate y aclaró que "no estamos en contra de la educación concertada. De hecho, la reconocemos y la valoramos pero los poderes públicos tienen la obligación de cumplir el derecho fundamental a la educación garantizando la existencia de la red pública en todo el territorio nacional. Además, no todos los padres tienen la opción de elegir un centro concertado para sus hijos y no vamos a promover centros privados a base de recortar y asfixiar la educación pública como ustedes han hecho en los últimos años". Delgado insistió en que "sólo cuando la educación pública es de calidad, cumplimos con los derechos de la Constitución".