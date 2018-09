Unos 5.000 escolares canarios de hasta 3 años recibirán una subvención este curso

Unos 5.000 escolares de hasta 3 años de las islas Canarias recibirán una subvención este curso 2018/2019, según ha informado la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, que ha avanzado este miércoles en el Parlamento los detalles de la resolución que permitirá recuperar las ayudas autonómicas al alumnado de primer ciclo de Educación Infantil.

Así, este jueves, se publicará en la página web de la Consejería la resolución por la que se ofrecen subvenciones de hasta 150 euros al mes al alumnado de primer ciclo de Educación Infantil escolarizado este curso en centros con autorización oficial, tanto públicos como privados, por un importe máximo de tres millones de euros.

Todas las subvenciones se solicitarán a través de las propias Escuelas Infantiles, que recibirán las ayudas y las repercutirán en las cuotas del alumnado, que debe estar escolarizado cinco horas al día durante el curso 2018/2019.

El objetivo de estas ayudas, que beneficiarán al menos a 5.000 niños, es incentivar las matriculaciones en el primer ciclo de educación infantil, financiando parcialmente su coste de manera que la subvención será efectiva para cubrir las cuotas superiores a los 100 euros mensuales.

Así, las ayudas se aplicarán a partir de ese importe, de modo que, para las cuotas entre 100 y 250 euros, las familias sólo pagarán 100 euros al mes. Para cuotas por encima de los 250 euros, obtendrán una reducción mensual de 150 euros.

En este sentido, las ayudas son además compatibles con las subvenciones o bonificaciones que apliquen las propios ayuntamientos para la escolarización en las Escuelas Infantiles Municipales.

Para acceder a esta subvención, las familias deberán acreditar una renta máxima de 19.362,09 euros anuales, para lo que deberán aportar su declaración de la renta o, en el caso de no estar obligadas a presentarla, una certificación acreditativa de ingresos expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, una certificación acreditativa de ser beneficiarios de alguna prestación, subsidio o similar, o un informe emitido por los servicios sociales municipales acreditativo de su situación sociofamiliar, en el caso de no poder presentar alguno de los documentos anteriores, por no tener la obligación de presentar la declaración de la renta y no reciban prestación o subsidio económico.

La consejera de Educación y Universidades, Soledad Monzón, explicó en el Parlamento que la subvención será válida durante los meses del curso correspondientes al año 2018 y se prolongarán al año 2019, en función de la disponibilidad presupuestaria, "que esperamos duplicar dentro de poco, cuando el Estado haga efectiva la partida de otros 3 millones de euros que se negoció para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado".

Una vez publicada la resolución, las familias dispondrán de quince días hábiles para solicitar las subvenciones, "que abren una vía más, dentro de las ayudas que ya ofrece el Gobierno a las familias con hijas y hijos en esta franja de edad", recordó la consejera.

Monzón se refirió así a las desgravaciones vigentes de hasta cuatrocientos euros por gastos de guardería y a las acciones impulsadas desde el área de Empleo con el programa de conciliación de la vida familiar y laboral Concilia, que abona hasta ciento setenta euros a las madres y padres que se incorporen al mercado laboral después de haber sido solicitantes de empleo registrados y que tengan rentas anuales menores a los 19.362 euros.

Con estas medidas, el Gobierno de Canarias pretende fomentar la escolarización de los niños menores de tres años y facilitar también la incorporación de sus familias al mercado de trabajo, al hacer más asumible el coste de las matrículas para los progenitores que consiguen un trabajo.