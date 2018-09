El presidente de Banca Ética debate sobre transparencia bancaria en la ULL

ULL Debates retoma hoy su actividad tras el parón vacacional con 'Banca Ética. El valor del dinero'. El encuentro tendrá como protagonista al presidente de Banca Ética, Ugo Biggeri. El también autor del libro 'El valor del dinero. Banca, finanzas y ética, más allá del mito del crecimiento' reflexionará, a partir de las 20:00 horas en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna, sobre la transparencia en el sector bancario y su responsabilidad en la consecución de beneficios sociales y medioambientales, además de económicos.

La entrada es libre hasta completar aforo, aunque es necesario confirmar previamente la asistencia a través de un formulario ubicado en la página web del evento. Ugo Biggeri explicará la filosofía y las principales diferencias entre un banco tradicional y la banca ética y responderá a cuestiones acerca de cómo se puede definir el dinero, qué consecuencias ha tenido la crisis financiera y el rescate de los bancos con recursos públicos o la relación entre los mercados financieros y el cambio climático. Por otra parte, los asistentes podrán descubrir cómo es posible cambiar las finanzas desde un plano personal utilizando los ahorros para transformar la sociedad.

En un encuentro celebrado ayer para presentar el debate, Biggeri sostuvo que "hemos visto que las finanzas gobiernan el mundo, frente a la política, que está en un segundo plano. No podemos discutir de matemática financiera ni reinventarnos fórmulas, pero sí del sentido de las finanzas". Además, explicó que la crisis financiera que comenzó en EEUU con el estallido de Lehman Brothers ha dejado un reguero de consecuencias sociales, y que por eso nadie se acuerda ya del origen financiero del problema, de las causas que lo ocasionaron. "La gente se olvida de que todo viene de un problema financiero".

Hoy es mucho más difícil crear banca, añadió, ya que los requisitos son más restrictivos, pero eso no ha cambiado nada en la finanza global. "Si hoy una persona tiene un millón de euros y acude a un banco, su propio dinero no viene transformado en crédito a la economía real. Hoy la institución financiera te propone derivados, mercado de divisas, especulación en algunos fondos, pero no propone que el dinero revierta en la economía real. De hecho, hoy hay más riqueza que hace diez años pero está entregada al mercado financiero puro", criticó Biggeri.

El promotor de la banca ética, señaló que una veintena de bancos controlan el 90% de la riqueza y los movimientos financieros, sin limitaciones. "Esto es un desastre social", adujo. "La banca comercial no se hace preguntas sobre las reglas de las finanzas, nosotros sí, y además hacemos evaluaciones de los préstamos que damos, desde un punto de vista social y medioambiental". Empezaron hace veinte años en Italia y cuarenta en Alemania, y se ha demostrado, dijo, que otro tipo de banca es posible. "Ofrecemos resultados mejores que la banca tradicional, sobre todo en solidez, porque cuando hacemos un préstamo no solo miramos los números, sino sus consecuencias en el medio ambiente", destacó.