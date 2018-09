Las portadas que hicieron historia

La Calle Mayor de Triana acogió ayer la inauguración de la exposición España y Prensa Ibérica, 40 años de historia democrática 1978-2018, por la que pasaron cientos de ciudadanos. Todos recordaron las portadas más impactantes de los últimos años, portadas que han formado parte de sus vidas.

Desde que se inventase la imprenta, la vida se ha contado a través de las páginas de los periódicos. Sus portadas han sido siempre el soporte más importante para captar rápidamente la atención de unos lectores ávidos de información sobre los acontecimientos que afectan a su cotidianeidad, pero también sobre aquellos capaces de cambiar el curso de la historia. La portada con la que abrió La Provincia/Diario de Las Palmas el 21 de agosto de 2008, que recogía la información del accidente del avión de Spanair que cubría la ruta de Madrid a Gran Canaria y que dejó 153 muertos; la del diario gallego Faro de Vigo del 12 de septiembre de 2001 sobre el atentado perpetrado contra el World Trade Center de Nueva York a manos del grupo terrorista Al Qaeda; o la portada del periódico asturiano La Nueva España del 14 de julio de 1997, donde se informó del asesinato del concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco a manos de la banda terrorista ETA han hecho historia. Las tres fueron las portadas más destacadas para muchas de las personas que ayer visitaron la muestra 1978-2018. España y Prensa Ibérica, 40 años de historia democrática, expuesta en la Calle Mayor de Triana con motivo del cuarenta aniversario de Prensa Ibérica.

Impacto social

"Estaba trabajando y no me enteré del accidente del avión de Spanair el mismo día", contó ayer Francisco Javier Perdomo Rodríguez durante un paseo por la exposición, "me enteré al día siguiente a través de la prensa". Diez años después, aún ve la portada "y sigue siendo igual de impactante". "Fue muy fuerte enterarse de un accidente de esta magnitud en el que se vieron involucrados muchos canarios", añadió, "lo recuerdo y el cuerpo me tiembla de arriba a abajo". Francisco Javier Perdomo Rodríguez es lector de prensa diaria, y lo hace, explicó, en la biblioteca, a la que acude prácticamente todos los días. Como muchos, y "como buen lector", anotó, comienza siempre a leer el diario por la contraportada, "y de ahí voy hacia el inicio, miro el horóscopo, los sucesos, y luego ya me voy a lo protocolario".

Durante una repaso por las portadas más importantes de Prensa Ibérica durante estas cuatro décadas de recorrido, este lector destacó la importancia de la prensa, ya que "acompaña, camina y está en los acontecimientos importantes que más preocupan a los canarios". "153 muertos" fue el titular escogido para encabezar la portada del periódico de la mañana posterior al accidente. Francesca Coletti, una azafata de origen italiano afincada en Gran Canaria desde hace tres años, aún no trabajaba como tripulante de cabina de pasajeros cuando sucedió el accidente. "Fue muy comentado en Italia", recordó, "diez años después aún nadie lo olvida", y menos ella, apuntó, porque justo ese día también falleció un familiar suyo. "Intenté poner la televisión para evadir mis pensamientos de la pérdida familiar tan grande que tuvimos, y me encontré con un drama aún mucho peor en los servicios informativos", apuntó. La portada llamó su atención precisamente por su profesión. "Cuando estoy en el trabajo en ningún momento pienso que puede ocurrir algo" y pasar a formar parte de la portada de un periódico como víctima de un suceso, "pero cuando estoy en casa sí que pienso más sobre qué podría ocurrir al día siguiente en el trabajo". Aparte de la del accidente del JK5022 de Spanair, las portadas que más recuerda son las relativas al caso de La Manada, precisamente por su brutalidad. "Genera mucho rechazo, no se puede ni comentar", señaló.

Daniel Macías Jiménez, un joven de 22 años de Las Palmas de Gran Canaria, recuerda con claridad el día en que la organización terrorista Al Qaeda estrelló varios aviones contra el World Trade Center, conocida como las Torres Gemelas, de Nueva York. Por aquel entonces tenía tan solo cinco años, pero a pesar de su juventud, el acontecimiento dejó una importante huella en su vida "por la gravedad de los atentados". Se enteró de la noticia, recordó, mientras iba a bordo de la guagua que le llevaría a mediodía hasta su colegio. "El atentado ha repercutido en el orden mundial y en la seguridad", rememoró ayer en la exposición, "provocó que se aumentasen los controles de seguridad en puertos y aeropuertos, y propició luego una intervención de los Estados en numerosos países para, supuestamente, acabar con el terrorismo". Y diecisiete años más tarde no se ha podido conseguir, añadió, "e incluso ha empeorado la situación con la aparición de otro grupo terrorista peor que Al Qaeda", apuntó Daniel Macías Jiménez.

Tan solo cuatro meses después, en enero de 2002, la llegada del euro a España supuso para muchos un cambio de ciclo en la economía, el consumo, y la forma de relacionarse con el dinero. Para Tomás Martín, vecino de Escaleritas que ayer visitó la exposición, fueron fechas con mucha incertidumbre. Ante la portada que informaba en el Diario de Mallorca de la entrada en circulación de la nueva moneda en todos los países de la eurozona, Martín explicó que "muchas personas todavía seguimos pensando en pesetas; no sé por qué, pero somos incapaces de adaptarnos 100% al euro y dejar atrás la peseta, sobre todo cuando tenemos que pensar en el coste de las cosas". "Nos la colaron con el euro", sostuvo, "la política del redondeo llevó los precios al alza; muchos calcularon que, a la hora de gastar, un euro eran 166 pesetas, pero no a la hora de cobrar".

Pese a todo, Tomás Martín reconoció que la llegada del euro supuso afianzar el apoyo de la Unión Europea, "después de tanta soledad durante muchos años". "Fue la apertura hacia Europa y nos veíamos más respaldados entonces, pero recuerdo ir a la compra con 3.000 pesetas e irme cargado y hoy con 20 euros no hago nada". Durante la exposición, Martín criticó que hoy en día sea "muy difícil" comprobar la veracidad de las noticias, sobre todo en el formato televisivo, donde observa más manipulación. A la prensa escrita, sin embargo, este lector de periódicos le otorga mayor credibilidad.

Otra de las portadas que recuerda con mayor fijación es la que publicó la fotografía de la manifestación en apoyo a la creación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. "Yo estaba en esa manifestación", recuerda, "aún observo esa portada y me sigue impactando; era hora de que la gente se movilizara".

Igual que se movilizó contra la banda terrorista ETA tras el secuestro y posterior asesinato del concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco. Manolo Fuentes y Amelia Pérez aún mantienen en la retina la portada publicada en el diario asturiano La Nueva España. Ayer, frente a ella, recordaron aquel momento como "una etapa de unión de todos los españoles para acabar con ETA". Ella, asturiana, se acercó a la vitrina para fotografiar la portada del que hasta hace unos años fue su periódico de referencia. "Estuvimos expectantes para saber si lo liberaban o no, siempre pendientes de las televisiones y de los periódicos", apuntaron". "Lo recuerdo muy bien y con mucha angustia, no es lo mismo un accidente que no se pudo evitar que una tortura y un asesinato", contó ayer Amelia.

Estos tres grandes acontecimientos de la vida de los españoles casi monopolizaron la atención de los asistentes a la exposición. Pero también protagonizaron la muestra portadas como la de La Provincia/ Diario de Las Palmas del 11 de septiembre de 1999 que recogió la noticia del fallecimiento del tenor grancanario Alfredo Kraus. "Fue un duro golpe para toda la sociedad isleña", comentó Pino Guerra, habitual lectora de este diario.

Por su parte, Orlando del Rosario marchó directo a la portada de este periódico del 22 de junio de 2015, que contó el ascenso a Primera División de la Unión Deportiva Las Palmas. "Es emocionante volver a recordarlo; en ese momento estaba en mi caso viendo el partido", rememoró, "como aficionado que soy, me rompí la garganta de la alegría". Este lector destacó el trabajo de Prensa Ibérica para formar e informar a la población. "Ha sido muy necesaria", apuntó. Otra portada de La Provincia llamó la atención de Natalia Estévez. "Ver a Enhamed Enhamed alcanzando la gloria me recordó a mi hermano, un deportista que también alcanzó el éxito", señaló.

La exposición sirvió a muchos para recordar un pasado no tan lejano y reflexionar sobre el futuro que viene. "Porque la información y la prensa siempre serán necesarias", afirmaron.