Los cimientos e historia de Prensa Ibérica a través de 60 'primeras'

"Una enorme satisfacción: hace 40 años desde que empezamos esta actividad en Canarias y se ha culminado con plena consecución de los objetivos que nos habíamos planteado, y es un motivo de satisfacción y alegría". De esta manera celebraba ayer Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica la inauguración, en la calle Triana de la capital grancanaria, de la exposición 1978-2018. España y Prensa Ibérica: 40 años de historia democrática, que permanecerá en la céntrica vía capitalina hasta el próximo 30 de septiembre.

Una jornada de celebraciones, el 40º aniversario de la creación de Prensa Ibérica, que tuvo su primera acto conmemorativo a pie de calle con un recorrido por esta muestra en Triana, a través de 60 portadas de las distintas cabeceras de Prensa Ibérica, que, a su vez, cubren cuatro décadas de historia de la democracia de las que han sido fieles testigos las respectivas primeras.

Un total de 30 tótems componen la exposición que se ubica a mitad de Triana, y que permite al público conocer al detalle cómo se gestó Prensa Ibérica, su crecimiento y expansión en el territorio nacional, así como los números que acreditan el posicionamiento en el mercado nacional de la comunicación. Cinco de los paneles se dedican a Prensa Ibérica: otros seis a primeras de La Provincia; ocho a la actualidad nacional; cuatro a deportes; y otros siete a informaciones internacionales.

" La Provincia y Diario de Las Palmas fue mi primera incursión en la prensa, fue en 1978", recordó ayer Javier Moll, que recorrió la exposición en Triana junto al presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo; el vicepresidente Pablo Rodríguez; la presidenta del Parlamento regional, Carolina Darias; el alcalde capitalino, Augusto Hidalgo; y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Doreste, entre otras autoridades, y representantes del empresariado y otras instituciones. "Lo aprendí todo aquí, tengo un gran cariño a todo lo canario y a todo lo que representa Canarias, he exportado muchos valores canarios fuera: periodistas, técnicos, ejecutivos, y pienso seguir haciéndolo", señaló el presidente de Prensa Ibérica.

Reconoció ayer Javier Moll que hace 40 años jamás llegó a pensar que el proyecto editorial que comenzó a cimentar entonces tuviera la trayectoria y fortaleza de las que disfruta en la actualidad. "Bastante teníamos en aquel momento, no había una visión de que algún día llegaría esto, y es una gran alegría poder estar aquí contándoles esto a ustedes".

Respecto a los retos de futuro, Javier Moll avanzó que "estamos cambiando el modelo, y de hecho ya estamos digitalizados, con 30 millones de usuarios únicos mensuales y 177 millones de páginas vistas mensuales, eso lo dice todo, y va a más, evidentemente, aunque el modelo de papel va a seguir coexistiendo durante unos años, nadie sabe exactamente cuántos, pero durante unos años". En su opinión, "el papel no desaparece, lo que pasa es que van ganando muchísimo los lectores digitales, y los lectores de papel van decreciendo". El presidente de Prensa Ibérica destacó igualmente la posición que ocupan las dos cabeceras canarias en el seno del grupo. "Los dos diarios canarios, en estos momentos están aproximadamente en el quinto y sexto lugar entre los 17 diarios, muy parecidos con otros del grupo".

Aprovechó Javier Moll para rememorar aquellos hechos periodísticos que fueron llevados a la portada de La Provincia. Tras recorrer la exposición señaló que " tengo en mente tantas tragedias que se han vivido; cuando empecé aquí en Canarias era tremendo, y la sección de sucesos, hubiera preferido que no hubiera sido tan rica en información, pero hay muchas". Entre todas ellas destacó la firma del Estatuto de Canarias, -así recogida en la exposición con la portada de La Provincia del martes 17 de agosto de 1982 con el titular Canarias, autónoma -. "Fue un tema en el que políticos y medios de comunicación tuvimos que interactuar muchísimo, porque había serias dudas si queríamos hacer una autonomía o dos; había gente que no veía la superación del pleito insular, y en nuestro caso nosotros apostamos por una autonomía, que, como fuera, tenía que superar el pleito insular, y así lo hicimos", subrayó Moll.

Por su parte, el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, destacó, tras visitar la exposición en Triana junto a Javier Moll, que "no se puede entender la democracia si no hay poder político, pero si no hay prensa libre que pueda informar, preguntar, que sea crítica, y desde luego que lleve a la ciudadanía una información veraz y contrastada".

Frente ante las 'fake news'

Fernando Clavijo quiso destacar el acto para poner en valor el papel de los medios de comunicación, "en un tiempo en el que estamos sobreinformados, en el que las noticias falsas, las fake news, acaban generando estados de opinión". En este sentido, apuntó que "poder contar con un grupo serio, riguroso, con unos profesionales, que son 1.900 los que tiene tal como vemos en los paneles, al final es una garantía no solo para las instituciones públicas, sino también para la democracia".

Se felicitó el presidente Clavijo de que "además, un grupo que ha nacido aquí se reivindique y esté orgulloso de sus orígenes canarios".