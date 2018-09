Un instituto de Alicante niega la entrada a clase a varias alumnas por vestir pantalones "demasiado cortos"

La polémica se ha instalado en un instituto de Torrevieja, el IES Torrevigía, a cuenta de la vestimenta con la que deben acudir a clase las alumnas del centro. Un grupo de estudiantes denuncia que la pasada semana se les denegó la entrada a las aulas por llevar pantalones tipo 'short', que la dirección del instituto considera que son demasiado cortos y que prohíbe la normativa del centro.

Según explicaron las propias alumnas castigadas, días atrás habían acudido con esa vestimenta al centro pero el viernes, al entrar por la mañana al instituto, miembros de la dirección, un profesor y el conserje se colocaron en la entrada para solo permitir el acceso a las aulas a aquellas estudiantes que fueran vestidas según marca su normativa. Aquellas que llevaban pantalones 'short' fueron apartadas y conducidas a la biblioteca como castigo por incumplir las medidas impuestas por el instituto en materia de vestimenta (aprobadas hace varios cursos) y que se recogen en la agenda escolar que se entregó al inicio del curso.

Los padres y las alumnas que fueron apartadas denuncian el trato hacia las mismas impidiéndolas acudir a clase por algo que consideran tan personal como es la forma de vestir de cada uno y aseguran que algunos. En la normativa del centro se establece que "los alumnos acudirán al centro debidamente vestidos. No se permitirá el uso de: bañadores, la exhibición de la ropa interior, camisetas con mensajes de carácter sexual, racistas u otros tipos de frases que puedan dañar u ofender a miembros de la comunidad escolar, pantalones tipo short y camisetas de tirantes a los alumnos (chicos)", además de prohibir el uso de prendas de vestir "que tapen, total o parcialmente, la cabeza" y en el caso de las clases de Educación Física, el centro deja la decisión de la ropa deportiva que deben vestir los alumnos y alumnas al profesorado.

La prohibición de "pantalones tipo short" es la que ha causado más controversia. Los familiares de las alumnas apartadas de clase se quejan del trato discriminatorio hacia las menores por un criterio que consideran subjetivo y machista, el de decidir qué prenda es demasiado corta y se preguntan el por qué no se imponen esas mismas medidas a las profesoras del centro. Las alumnas justifican el llevar este tipo de prendas por las altas temperaturas, la ley de prevención de riesgos laborales y en que se trata de una norma que consideran sexista y que fomenta la desigualdad, más allá de una cuestión de modas.



Protesta



Como protesta, un grupo de alumnas, apoyadas por sus padres, acudirán este lunes al instituto vestidas con pantalón corto, falda o vestido y entrarán todas juntas a clase esperando que, esta vez, el filtro del centro no vuelva a denegarles el acceso a las aulas. Aseguran que tienen el apoyo de algunos profesores.

En las redes sociales, las alumnas del IES Torrevigía, con una foto de ellas con 'shorts' han criticado la postura del centro: "Se creen que nos han callado, pero esto solo acaba de empezar. No tengáis miedo, vamos a luchar y acabar con esta prohibición machista". Las estudiantes animan a participar al resto de alumnas a quienes indican que si alguien les pregunta quién ha iniciado esto "todas responderemos con 'yo'", porque, reivindican que "¡Yo me visto para mí!". Y aseguran que no temen las medidas disciplinarias con las que el instituto amenaza a las jóvenes si siguen acudiendo a clase con vestimenta que el centro considera inapropiada.