Canarias sopesa si recurrir el fallo del niño con Lesch Nyhan

El Gobierno canario sopesa si recurrir, o no, ante el Tribunal Supremo la sentencia que condena a la sanidad pública de las islas a indemnizar con 1,30 millones de euros a los padres de un niño con el síndrome de Lesch Nyhan por una negligencia en un diagnóstico prenatal.

La semana pasada, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirmó el fallo de un Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria que concedió a esa familia la mayor indemnización otorgada hasta la fecha en España por una mala asistencia médica.

En concreto, el Servicio Canario de la Salud (SCS) no avisó a una madre portadora de esa enfermedad rara y hereditaria, pero que no siempre se transmite, de que las pruebas que le habían hecho durante el embarazo para descartar que el feto la hubiera contraído estaban contaminadas y no eran fiables.

Preguntado por este caso, el consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, ha explicado que el Servicio Canario de la Salud está analizando ese expediente para tomar una decisión.

No obstante, sí ha adelantado que la Consejería y el SCS recurrirán o no ese fallo en función de lo que aconsejen los servicios jurídicos de la comunidad autónoma.