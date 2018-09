"Confiamos en el transporte escolar porque no hay ninguna incidencia"

La consejera de Educación, Soledad Monzón, asegura que tiene total confianza en las empresas de transporte escolar después de que Intersindical y Comisiones Obreras denunciaran supuestas irregularidades en las ITV, donde presuntamente se haría la "vista gorda" en los controles a este tipo de vehículos. "La prueba es que hay mil cuatrocientas rutas de transporte escolar y no hay incidencias", señaló la consejera, quien además valoró como "gravísimas" las declaraciones emitidas por los sindicatos a los medios de comunicación, ya que "no se pueden constatar porque no concreta ninguna empresa".

En una entrevista a Radio Club Tenerife Soledad Monzón reconoció que lo primero que hicieron al oír esta denuncia fue llamar a la Consejería de Industria para saber si había algún tipo de denuncia. "No había nada registrado más allá de un documento sindical en el que no se hacía referencia al transporte escolar", aseguró la consejera. "Es muy grave poner en cuestión algo tan sensible como el transporte, y más aún cuando hablamos de alumnado", sentenció. A pesar de ello, las declaraciones de los sindicatos han puesto en alerta a la Consejería y está "vigilante".

"Sin embargo, existen controles frecuentes y son empresas que tienen su documentación presentada", subraya Monzón. Además, estas entidades deben notificar de inmediato cualquier cambio. Por otra parte, la consejera reveló que la Consejería de Educación tiene acceso directo a un programa informático que avisa de cuándo hay que renovar los documentos "para que no se despiste nadie".

Videojuegos

Otra de las cuestiones sobre las que habló la consejera en Radio Club Tenerife fue la inclusión de los videojuegos como actividad extraescolar, ya que el Gobierno de Canarias ha planteado la posibilidad de "dar marcha atrás" y negociar con la oposición esta iniciativa. Monzón aseguró que el único error que ha cometido el Gobierno ha sido "tratar el proyecto cómo otro cualquiera". Monzón indicó que lo primero que hicieron fue comunicar a los centros la idea para saber si querían participar o no. "En ese momento saltaron todas las alarmas sin que la Consejería hubiera explicado en qué consistía concretamente la iniciativa", puntualizó.

"Cuando impulsamos un proyecto de lectura, matemáticas o escritura no lo explicamos al mundo entero, y pensábamos que con esto tampoco era necesario", valoró Monzón. Asimismo, lamentó que los centros que en un primer momento dieron su aprobación a esta iniciativa y pusieron empeño en sacarlo adelante ahora están confundidas por la información transmitida por la oposición. "Lo mismo sucede con las familias, que al principio estaban divididas pero nos dieron la oportunidad", subrayó.

En esta línea, critica que, sin que se hubiera detallado cómo sería la implantación de los videojuegos en las aulas, se destacó la parte de la Liga en la que participarían distintos grupos, calificándolo como un proyecto competitivo en el que no se tendría en cuenta el factor educativo.

"El proyecto educativo no es la Liga escolar, esta es solo un recurso que utilizaremos en el marco del proyecto", manifestó Monzón. Por ello, insistió en que para que los alumnos participen en esta actividad extraescolar es necesario llamarles la atención con videojuegos a los que ellos juegan. Finalmente, indicó que esta polémica viene de un debate anterior referido a los eSports y la Ley del Deporte.