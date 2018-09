Canarias rebaja al 16% las negativas familiares a la donación de órganos

Canarias ha logrado rebajar del 23 al 16% la cifra de negativas familiares a la donación de órganos, gracias a una serie de acciones encaminadas a crear una mayor conciencia ciudadana sobre la importancia de las donaciones. Así lo afirmó ayer el coordinador regional de trasplantes, Vicente Peña, en el marco de la jornada sobre el futuro del trasplante en el Archipiélago, que se celebró en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, inaugurada por la directora de la Organización Nacional de Trasplantes, Beatriz Domínguez, y el consejero de Sanidad del Gobierno Autónomo, José Manuel Baltar.

A pesar de que Canarias es una de las comunidades con mayor índice de donación de órganos, ha registrado durante dos años en el transcurso de la última década, un aumento de negativas familiares a la donación, llegando al 26% en una ocasión y al 23% el pasado año.

"Esto, que antes no era un problema, ahora nos preocupa y nos ha hecho plantearnos como mejorar. La razón es compleja, porque para que la familia diga que si o que no, hay muchos factores asociados. No obstante, en lo que va de año llevamos un 16% de negativas familiares, de forma que estamos en las tasas nacionales, pero el año pasado fue el 23%", indicó Vicente Peña.

Una de las acciones puestas en marcha ha sido la creación de una nueva base de datos que les permita indagar sobre los motivos que llevan a la familia a rechazar la donación. "Se trata de un registro más completo al que existía hasta ahora sobre las negativas, con un mayor volumen de preguntas, cuyas respuestas nos puedan indicar el camino a seguir para cambiar la tendencia. Hemos formado a los coordinadores para insistir, en intentar buscar una razón, porque si este problema se mantiene, tenemos que tener opciones de mejora"

Uno de los datos registrados en dicha base de datos es que hay más de un 20% de causas absolutamente desconocidas. "Por ese motivo, ahora estamos insistiendo, meses después cuando consideramos que ha pasado el período de luto de más dolor, y volvemos a hablar con ellos, para ver si algo hicimos mal", y añadió que la principal causa que esgrime la familia para rechazar la donación es que desconocen la voluntad del familiar fallecido.

En este sentido, desde el SCS se está impulsando campañas para concienciar a las personas que lo consideren, de la necesidad de que comuniquen a sus familiares su deseo de donar. Asimismo, han llegado a un acuerdo con la Consejería de Educación, para desarrollar en los institutos canarios, una campaña de concienciación sobre la importancia de la donación de órganos, de cara a impulsar nuevas generaciones de donantes. "Hemos empezado a ir a los institutos canarios que tienen aulas de salud, pero el objetivo para el año que viene es ir a todos los centros".

Turismo

No obstante, el doctor Peña destacó que Canarias cuenta entre su tasa de donantes con un amplio número de extranjeros, colectivo por otra parte, que protagoniza la mayoría de las negativas. "Nosotros tenemos una gran fortaleza, y es que tenemos el doble que a nivel estatal de donantes extranjeros, bien residentes en las Islas o turistas. El problema es que en España hay una conciencia de la donación brutal, pero en otros países no tanto, así que por un lado tenemos donantes, pero el tanto por ciento de negativa de esas personas es mucho más alto. Los canarios no tenemos tantas negativas, pero eso no quita que le damos mucho valor a los extranjeros que nos donan".

Para cambiar dicha tendencia, el equipo del programa canario de trasplantes está incorporando personal con conocimiento de varias lenguas extranjeras, no sólo inglés, para elevar el grado de sensibilidad en el contacto con los familiares.

La directora la ONT, Beatriz Domínguez, señaló que, a pesar de que Canarias fue una de las comunidades con mayor tasa de negativas familiares en 2017, "en un ranking internacional estaría en los primeros puestos en tasa de consentimiento a la donación. Este año soy consciente de que está reduciéndose las negativas familiares, cada comunidad autónoma tiene su propia complejidad, su propia realidad y siempre hay que interpretar esas negativas en el contexto particular de la comunidad autónoma, pero aunque puede ser un área para la mejora, y me consta que se trabaja en ello, en términos generales, Canarias estaría en las primeras dentro de las tasas de aceptación de órganos", insistió.