Ultimátum de los abogados canarios por las retribuciones del Turno de Oficio

El Consejo Canario de Colegios de Abogados reclama del Gobierno de Canarias la recuperación inmediata de los niveles retributivos del Turno de Oficio y el abono de las actuaciones no baremadas, pero sí realizadas para no dejar indefenso al ciudadano. En caso de que el Ejecutivo autonómico no atienda las peticiones realizadas en la reunión del próximo jueves (20 de septiembre) y que ambas partes entienden totalmente justificadas, el colectivo de la abogacía canaria llevará a cabo medidas de presión ante la opinión pública como pueden ser las movilizaciones de los abogados del Turno de Oficio e incluso una huelga general en la Justicia Gratuita.

Desde el año 2015 los Colegios de Abogados del Archipiélago llevan reclamando insistentemente al Gobierno de Canarias mejoras para el desarrollo de la Justicia en las Islas, ante el malestar existente en el colectivo de abogados por los drásticos recortes derivados de la Orden de 29 de julio de 2010 y el Decreto 100/2012 de 28 de diciembre, y que suponían una rebaja del 20%.

Es por ello que, en las tres reuniones mantenidas desde esa fecha hasta hoy con el Gobierno de Canarias, el Consejo Canario de Colegios de Abogados (CCCA) lleva abordando como tema urgente las escasas retribuciones del Turno de Oficio, recortadas ocho años atrás, y la necesidad de recuperar el nivel retributivo una vez superada la crisis que motivó su recorte hasta dejarlos en niveles ridículos sin ni siquiera actualizar desde entonces el IPC.

Igualmente, y dada la importancia de la Justicia gratuita para la ciudadanía, los representantes del Consejo Canario de Colegios de Abogados han mantenido diferentes reuniones en el Parlamento de Canarias con todos los grupos del arco parlamentario, incluido el partido que sustenta al Gobierno, quienes han manifestado su predisposición a secundar las peticiones del colectivo de la abogacía canaria. De igual modo, en visita girada tanto a la Asociación de Usuarios de Canarias (Auscan) como a los máximos representantes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Canarias pusieron en conocimiento de los mismos sus reivindicaciones.