Un turista pide una compensación por salvar a dos niños de ahogarse en una piscina

Estaba pasando sus vacaciones en Menorca cuando de repente, Steven Tartt, un turista inglés de 32 años, tuvo que intervenir para evitar que dos niños se ahogaran en la piscina del hotel en el que se encontraba.



El joven advirtió que los menores corrían peligro y el socorrista no se daba cuenta, así que se tiró al agua y salvó a los dos pequeños, según Liverpool Echo.









"Said because I chose to jump in and save the kids and do this off my own back, then it´s my responsibility." https://t.co/gPkP2gMN62