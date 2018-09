La tormenta tropical 'Joyce' cambia de trayectoria pero es improbable que afecte a Canarias

De las tres tormentas trocipales que se han formado en el Atlántico, Florence, Helene y Joyce, esta última ha cambiado de dirección y ha virado hacia Canarias. Pero esto no implica que vaya a afectar al Archipiélago, aclaró este sábado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a LA OPINIÓN DE TENERIFE.



Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami, Joyce ha girado hacia las Islas tras encontrarse en su errático camino con Helene.



Sin embargo, según sus previsiones, rebajará su intensidad y pasará de tormenta tropical a depresión tropical el próximo martes, momento en que se encontrará todavía a cientos de kilómetros al oeste de Canarias.



Una depresión tropical tiene vientos de hasta 64 kilómetros por hora, mientras que en una tormenta tropical van de 64 a 117.



Jesús Agüera, jefe de Predicción de la Aemet, además de perder intensidad, esta tormenta puede cambiar nuevamente de dirección y ni siquiera rozar las Islas.



"A partir del miércoles tendremos que seguir la información. Será entonces cuando podamos ver si tiene alguna consecuencia para las Islas. De haberla, que aún es muy pronto para saberlo, no sería grave y es probable que llegara muy debilitada, convertida en una simple borrasca", detalló Agüera en declaraciones a este diario.



Joyce es la más pequeña y menos potente de las tres tormentas tropicales que hay en este momento en el Atlántico. Florence ya ha entrado en Estados Unidos y está causando estragos, con al menos cinco muertos.



Mientras, Helene sigue su camino hacia Irlanda y Reino Unido, territorios que tocará el lunes y el martes.



Joyce es, además, la tormenta tropical más errática y se ha topado en su camino con la potente Helene. Según el mapa de previsiones del Centro de Huracanes de Miami se dirige hacia las Islas pero los meteorólogos aclaran que no hay razón para preocuparse y que aún está a mucha distancia como para saber si tendrá alguna incidencia, que de producirse sería previsiblemente leve.





La tormenta tropical Helene, ya con características extratropicales, podría afectar a España domingo y lunes como temporal marítimo en las costas del noroeste peninsular y rachas de viento muy fuertes en dichas zonas. Ver Aviso Especial en https://t.co/sGKbIjYIk7 — AEMET_Canarias (@AEMET_Canarias) 14 de septiembre de 2018





??Actualizamos #AvisoEspecial por #TormentaTropical #Helene??

Mal estado de la mar en el Atlántico.

?? Destacamos que la zona más afectada estará en alta mar; en puntos del litoral gallego habrá mar de fondo de 4 metros y vientos muy fuertes.

+Info: https://t.co/ljJpl5a2dg pic.twitter.com/rKK0VMVgyW — AEMET (@AEMET_Esp) 15 de septiembre de 2018