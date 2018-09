Robaina: "El problema está en ese instituto, que es un núcleo de corrupción académica"

"Esto es un problema de un instituto concreto de la Universidad Rey Juan Carlos, que es un núcleo de corrupción académica", indicó ayer Rafael Robaina, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en referencia a los casos de fraude en los másteres del Instituto de Derecho Público de la URJC.

Robaina rechazó que dicha situación pueda extrapolarse a otras universidades, y defendió todos los mecanismos de control que existen al respecto en Canarias. "Eso aquí no ocurre, y la Rey Juan Carlos tiene un verdadero problema con ese instituto en concreto, con un modus operandi de corrupción académica, y sería muy injusto hasta extrapolarlo a su misma Universidad", apuntó el rector.

Actas 'online'

Robaina señaló que las calificaciones de los másteres se recogen en actas online, y que cualquier modificación a posteriori por parte del profesor precisa de una diligencia justificativa. "Incluso si ha pasado cierto tiempo, cualquier cambio en una nota tiene que aprobarse en los servicios centrales de la Universidad, necesita el permiso del vicerrectorado responsable", y añadió que existen programas de protección ante ataques informáticos.

"El problema de la Rey Juan Carlos es que no es un caso que sucedió en un momento puntual, sino que es sistemático, y parece ser que no tiene color político, lo mismo con uno que con otros. Ahí hay un núcleo de corrupción académica que sobrepasa todos los cánones".

Para atajar dicho problema, Rafael Robaina es partidario de, "para empezar", cerrar toda actividad académica relacionada con dicho instituto, "eso es lo que yo haría", y luego empezaría los procedimientos necesarios para depurar responsabilidades y para las sanciones pertinentes. "Estamos sometidos a lo que marca la función pública y con todas las consecuencias, porque no puede ser que estén manchando el buen nombre de esa Universidad".

Como conclusión, el rector de la Ulpgc lanzó un mensaje a la sociedad: "No vean esto como un comportamiento generalizado en todas las universidades. Eso no es así, porque además de dar formación, también facultamos para el ejercicio de profesiones, y perderíamos toda la credibilidad si en un momento dado no tenemos garantías de que un facultado pueda ejercer esa profesión".