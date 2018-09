La calima invade Canarias

La calima que invade el Archipiélago desde ayer persistirá durante el día de hoy según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El centro ha puesto en aviso amarillo a Gran Canaria por falta de visibilidad a 2.500 metros, donde el polvo en suspensión estará acompañado por altas temperaturas y fuerte oleaje. Las islas orientales y Tenerife serán las más afectadas por este fenómeno.



En la provincia occidental, las temperaturas sufrirán un ligero ascenso y los termómetros oscilarán entre los 29 grados de máxima en Tenerife y los 20 grados de mínima en la isla de el Hierro. Por su parte, el viento soplará del sudeste flojo con intervalos de moderado en la primera mitad del día y en cumbres centrales. Además, el cielo estará poco nuboso con baja probabilidad de chubascos, sin descartar alguna tormenta ocasional y dispersa con probabilidad de calima.



Por ello, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha recomendado este jueves extremar las precauciones ante la presencia de intensa calima principalmente en niños, ancianos y pacientes con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, ya que el polvo en suspensión contribuye a resecar las vías respiratorias.

Al respecto, apuntan que la exposición a la calima podría provocar "en muchas ocasiones" un agravamiento de afecciones o síntomas relacionados con enfermedades respiratorias, tales como el asma o la enfermedad obstructiva crónica (EPOC), que hacen que aumenten las visitas a los servicios de urgencias y los ingresos hospitalarios en algunos casos.

De este modo, aconsejan que para evitar la saturación de los servicios de urgencias hospitalarios, quienes necesiten atención médica asistan, en primera instancia, a su centro de salud o a los centros periféricos de urgencia.



Aún así, durante la presencia de polvo en suspensión en la atmósfera se recomienda a la población más sensible, no salir a la calle, así como mantener cerradas puertas y ventanas de las casas; estar en ambientes húmedos e hidratarse con frecuencia; no realizar ejercicios físicos en el exterior; realizar la limpieza del polvo doméstico con paños húmedos; y en caso de empeorar los síntomas respiratorios llamar al 112.