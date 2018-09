Ecuador, mucho más que Galápagos

la opinión invita a sus lectores a dar la vuelta al mundo. Este es un nuevo reportaje del serial sobre la experiencia del director del programa de Televisión 'El Turista', César Sar, que da por segunda vez una vuelta al planeta visitando 60 países en los 5 continentes por un periodo de 15 meses. Esta semana les llegamos hasta Ecuador.

Cuando estaba organizando esta nueva vuelta al mundo para dirigir la segunda temporada de El Turista tuve que elegir qué países andinos visitar. Debo reconocer que se me plantearon dudas con Ecuador. Su vecino del sur, Perú, es una verdadera potencia turística con una gran cantidad de atractivos que, a buen seguro, son un acierto en cualquier programa de viajes, y ambos ofrecían facilidades para poder filmar historias en sus tierras. Por una vez ganó la pugna el más modesto y resultó que dio la campanada.

Invitados por el Ministerio de Turismo y bajo la exquisita coordinación de la Comisión Fílmica, llegamos hasta Ecuador para descubrir y poder contar que es, posiblemente, el país de América de cuantos hemos visitado con más riqueza natural y diversidad cultural. Es una verdadera joya que aún está esculpiéndose con buenos trazos, aunque para la mayoría de los ávidos viajeros escuchar la palabra Ecuador significa transportarse al Océano Pacífico hasta una de las maravillas naturales con mayor diversidad marina del planeta, Islas Galápagos. Pero estas trece islas a casi 1000 kilómetros del territorio continental - aún siendo un regalo de la naturaleza - no representan la generalidad de Ecuador.

Este relativamente pequeño país, pero que tiene una superficie mayor que Reino Unido, presenta algunos hitos muy conocidos, creo. Se trata del pedazo de tierra con mayor número de ríos por kilómetro cuadrado o el primer lugar en el mundo donde su Constitución garantiza los Derechos de la Naturaleza. Una tierra de modernidad y desarrollo permanente pero que sabe conservar su carácter indígena. En estas tierras hace unos años que dejaron atrás el Sucre, la moneda local, para sustituirla por el Dólar Americano. Esta 'dolarización' tiene algunas ventajas pero otras muchas desventajas.

Siendo el país que más plátanos exporta del mundo había que ver sus producciones, probar su fruta y, por supuesto, contarlo. Gracias a los amigos de la Finca San José pudimos filmar todo el proceso, muy bien organizando en enormes extensiones de tierra con unos controles de calidad al más alto nivel. ¿Qué tal? -se preguntarán- pues muy ricos, sinceramente muy buenos. Casi tan buenos y aromáticos como los plátanos canarios que se comen en Canarias. Hago este apunte pues, esta fruta cuando se corta muy verde para poder exportarla, no logra recoger todo su sabor. Así que los plátanos de Ecuador que se maduran en la planta más tiempo para ser consumidos allí tienen ´pintitas´ y un sabor delicioso, como los nuestros. Y que me perdonen los puristas del sector. Eso sí, ellos producen y exportan millones de toneladas y nosotros centenares de miles de toneladas. Para que se hagan una idea, Canarias exporta no más de 400.000 toneladas de plátanos y Ecuador exporta 55 millones de toneladas al año.

Otra de las historias que bien merece la pena contar es la de los famosos sombreros Panama Hats, sombreros de Panamá que se hicieron famosos en el mundo entero al usarlos los ingenieros extranjeros durante la construcción del Canal de Panamá y que son frescos, ligeros y protegen muy bien del Sol. ¿Qué hacen unos sombreros Panamá en un artículo de Ecuador? Explicar que estos excepcionales artículos están hechos a mano con paja toquilla y son originales de Ecuador, donde se sigue produciendo y exportando al mundo entero. Así que fuimos a dar con Homero Ortega en Cuenca, Ecuador, para que nos explicara de primera mano cómo se fabrican estos delicados productos. Se realizan trenzando unas finas hojas de un tipo de palmera pequeña. Es un trabajo artesanal complejo y que hoy en día no más de media docena de empresas son capaces de hacer con una calidad fina. El precio varía en función de muchas cosas, pero fundamentalmente del número de fibras por pulgada, así que menos de 350 es un sombrero económico y uno con 1.500 o más ya puede alcanzar precios poco asequibles para un turista medio. En todos lo casos, si el sombrero se moja se estropea. En todos los casos se hace necesario usar una horma para mantener su forma. Los tradicionales son blancos, pero los hay de cualquier color y de diversos tamaños. Estos sombreros son portados por presidentes de gobiernos, músicos, actores... hasta por turistas como quien les escribe.

Si tanta artesanía les ha abierto el apetito sigan leyendo que les propongo visitar Hacienda La Victoria, donde se produce la mejor variedad de cacao del mundo. El cacao fino de aroma. Y es que Ecuador es, además, el primer exportador de este producto en el mundo. Esta variedad supone no más de 8% de toda la producción mundial y es que se trata de una planta más delicada, aunque la tendencia es que vaya en aumento pues, de este cacao, se producen luego los mejores chocolates. Lo tienen todo vendido antes de recolectarlo. Las plantas de cacao conviven entre otros frutales pues absorben por sus raíces diversos aromas, así que es un arte cómo plantar y dónde plantar cacao y junto a qué otras especies. De la vainas se obtienen las semillas que se ponen a fermentar en cajones de madera. Desprenden un fuerte olor. Más tarde de secan en el suelo al Sol para, a continuación, quitarles la cáscara? ya tenemos el cacao puro. Toca tostarlo y molerlo para obtener una pasta que se denomina licor de cacao. Por ella se pueden pagar cantidades astronómicas, pues no hay dos iguales. Que tengan aromas naturales es toda una ciencia. Por cierto, el dueño de la Hacienda, con quien estoy sentado sobre 400.000 dólares de cacao,precio aún del productor, esto se multiplicará por más de 100 en Europa, por ejemplo.

Pero no solo de frutas se vive en Ecuador. Aquí lo que triunfa es el cerdo, el chancho como lo llaman, preferentemente horneado. Una receta que pudiera recordar al cochinillo que tanta fama tiene en España pero en versión adulta. Los cerdos llegaron a América de la mano de los castellanos. La idea de hacerlo al horno surgió cuando a alguien se le ocurrió aprovechar el calor de los hornos de leña para hacer pan y dejar dentro -para que se hiciera sin prisas- un cerdo. Así, la cocina a fuego lento le confiere una suavidad tal que se deshace con los dedos. El lugar más típico para comerlos es donde los filmamos, en el mercado de Cañar, donde los sirven acompañado de habas guisadas. Es impresionante ver las colas de gente para comerlos y comprobar cómo las señoras que los sirven los deshacen con las manos sin quemarse aparentemente y con mucha maña. En la receta ecuatoriana, el chancho se adoba con cebolla, chicha, ajo y comino, pero el ingrediente mágico es el achiote, un condimento que viene de los mayas. Es una semilla de un arbusto de zonas tropicales. Por si se lo están preguntando, olvídense de preparadlo en sus casas, no les quedará igual. Estos son unos cerdos enormes y llevan muchas horas de fuego y cada persona lo prepara con un punto propio. La corteza es quemada con un soplete para dejarla crujiente. En otras zonas del país en los márgenes de las carreteras, encontrará cascarillas de cerdo, solo la piel, sin grasa ni carne. La fina piel de cerdo quemada a fuego, tan crujiente que se rompe entre los dedos. Como anécdota les puedo contar que esta segunda temporada, cada vez que grabamos una escena de comida en la que tengo que contarlo, al compañero Fer -que porta la cámara con el estabilizador- le toca comer frío... ¡gajes de este oficio!

Pero si de algo me he sorprendido en este viaje por Ecuador ha sido por descubrir que una comunidad indígena elabora gofio. Sí, como lo están leyendo. Gofio como el canario. Les pregunté de cuándo databa esta práctica y nadie supo responder, así que es difícil saber si llegó desde Canarias o en nuestras islas fuimos receptores. Posiblemente ninguna de las anteriores. La realidad es que toman los granos del maíz, o cebada o trigo y los tuestan para posteriormente triturarlos a mano en un pequeño molino de piedra. Machica es el nombre que le otorgan al producto final, a esta harina que en Canarias se conoce como Gofio y que tan nutritiva y saludable es. Aquí se usa para añadirlo a bebidas, también a sopas, pero que con otros nombres se consume también en Perú y Bolivia. Es una elaboración andina. Me quedé con la boca abierta y añorando nuestra querida tierra.