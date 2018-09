Cases: "En la Iglesia abunda la doble vida"

El fervor y la pasión por Nuestra Señora la Virgen del Pino se hicieron palpables en su día grande. Centenares de fieles presenciaron la eucaristía presidida por el obispo de la Diócesis de Canarias, Francisco Cases, quien en la homilía analizó la situación de la sociedad y de la Iglesia. En su intervención, Cases hizo referencia a la hipocresía de la doble vida "que abunda en la sociedad, pero también en la comunidad religiosa, y realizó un llamamiento a los cristianos a construir una convivencia feliz abandonando "formalismos sin alma y corazón, el actuar solo para quedar bien o impresionar, la apariencia o el lucimiento, la incoherencia entre palabra y vida, entre lo que decimos y lo que hacemos", concluyó.

En su intervención, el obispo reconoció a una Iglesia pecadora que "no solo no tiene ningún poder de este mundo, sino que no puede levantar muy alta la bandera de la honra y el respeto. La tapa el pecado de muchos". A esto añadió que la institución religiosa "sabe que no tiene ningún poder de este mundo. La pueden vencer el poder político y el poder económico, y puede resultar condenada o ignorada en los tribunales humanos".

Otro de los temas que abordó durante la eucaristía fue el uso de las redes sociales, ya que considera que "atropellan la verdad y es absurdo luchar en ellas, donde no hay más que ruidos y ecos interesados, sin voces humanas que razonen y busquen la verdad y el bien". En esta línea, el obispo explicó que la fortaleza de la fe de la Iglesia está "en la confianza de que tenemos mucho que aportar: la palabra de Cristo y el abandono por nuestra parte de todos los formalismos y palabrerías vacías".

Asimismo, el obispo Cases destacó la importancia que tiene para la Iglesia permanecer al lado de los pobres, las familias y los jóvenes, porque "la fortaleza de la fe está en la capacidad de iluminar y fortalecer las opciones, de modo que influyan en la vida real de la sociedad".

Del mismo modo, aprovechó para explicar a sus feligreses que "la fuerza, el honor, la gloria y el poder de Dios no se miden con los parámetros humanos" y recordó que "él hace proezas, dispersando a los soberbios, derribando a los poderosos y despidiendo vacíos a los ricos".

Por último, dedicó unas palabras a todos los peregrinos que han visitado en estos días la Basílica terorense, anunciando que "María nos mira hoy a todos sus hijos, y en especial a los que acudimos a felicitarle en el día de su cumpleaños".

En la eucaristía estuvieron presentes el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en representación del Rey, quien minutos antes del inicio de la misa aseguró que estaba viviendo estas fiestas con mucha ilusión porque "son las últimas de la legislatura y recuerdo el primer año en el que venía temeroso, pero la fiesta y el cariño de la gente del pueblo fue una grata sorpresa. Le tengo mucho cariño a Teror y mucho aprecio a estas fiestas, y este año ha sido especial porque Pedro Ortega fue el pregonero".

También acudió a la cita Elena Máñez, delegada del Gobierno en Canarias, que pidió a la Virgen terminar con la injusticia social y que todas las personas que han visto sus derechos recortados puedan recuperar todo aquello que se ha perdido con motivo de la crisis". Además, recordó la necesidad de "lograr un avance significativo en la situación social de los canarios.

Por su parte, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, celebró la alta participación de la ciudadanía en las Fiestas del Pino y la intensidad con la que el pueblo canario las vive. Explicó que "la población ha hecho suya esta celebración y comparten un sentimiento de pertenencia a los valores y tradiciones que se unen en estas Fiestas". Por otro lado, Morales pidió a la Patrona "que nos haga un mundo mejor, que ayude a corregir todas las medidas que se han adoptado en los últimos años, con la excusa de la crisis, que quiebran el estado de bienestar y el estado de derecho".

José Luis Báez, alcalde de la Villa Mariana, se mostró satisfecho por el desarrollo de la Romería Ofrenda en la que participaron más de 150.000 personas y explicó que "afortunadamente la Cruz Roja intervino en menos de 60 incidentes y el número de intervenciones por intoxicación etílica de menores se ha disminuido en más del 50%, con respecto al año anterior".

Un frenético repicar de campanas acompañó la salida de la Virgen de la Basílica antes de iniciar su camino por las calles del Casco de Teror, donde miles de personas esperaban emocionadas el paso del Trono. Durante los 45 minutos que duró el recorrido, el recogimiento de los asistentes solo se vio interrumpido por los fervientes "¡viva la Virgen del Pino!" y "¡viva Gran Canaria!", y algún que otro grito de "¡guapa!". Durante el trayecto de la procesión, el Trono de la Virgen fue escoltado por 170 miembros del Regimiento de Infantería Canarias 50 y por los músicos del Ejército del Aire, así como por varios Gastadores de Infantería.

Durante todo el recorrido procesional con la imagen de Nuestra Señora del Pino, se sucedió la lluvia de pétalos de flores desde los balcones. Una estampa que alcanzó el momento cumbre cuando la virgen enfilaba la calle principal el casco terorense de regreso a la Basílica. Un instante especialmente emotivo en el que los feligreses no pudieron contener la emoción ante la intensa y colorida cortina de pétalos y confeti en forma de corazones que se formó ante la talla, que permaneció inmóvil varios minutos como si también estuviera disfrutando del espectáculo desde la posición privilegiada de su trono. Fueron muchas las personas que trataron de coger estas corolas, bien al vuelo o las que se iban depositando sobre el manto de la virgen, para guardarlas de recuerdo o volver a lanzarlas al viento tras plasmarle un beso y alguna súplica a la patrona. Con esa devoción única e inevitable que todos los grancanarios, católicos o agnósticos, profesan al que es, sin duda, un símbolo de Gran Canaria.

A pesar de que esta no era la primera vez que Fernando Clavijo asistía en representación del Rey a la procesión de la Patrona de la Diócesis de Canarias, el obispo Cases actuó como jefe de protocolo eclesiástico con el presidente del Gobierno y, tras saludarlo en la entrada principal de la Basílica, lo agarró del brazo para recolocarlo a su vera derecha para entrar en el templo correctamente.

Por otra parte, este año los nuevos responsables de la parroquia implantaron una serie de normas para los profesionales de los medios de comunicación que impidieron recoger los primeros instantes de la Eucaristía, tal y como se ha hecho todos los años, puesto que no facilitaron la entrada y salida del templo a los fotógrafos, que se vieron obligados a realizar su trabajo desde el exterior de la Basílica.

Hoy la Virgen del Pino volverá a salir en procesión por las calles del Casco terorense con motivo del Día de las Marías y, durante el recorrido, habrá una exhibición de fuegos artificiales. La procesión arrancará sobre las 19:30 horas, tras el rezo del Santo Rosario, la Novena y la concelebración de la Eucaristía, presidida por el obispo Francisco Cases.