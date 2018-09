"Los eSports son un concepto de educación social del siglo XXI"

Manuel Maynar Moliner es uno de los profesionales de la medicina más prestigiosos de Canarias que dirige la cátedra de Tecnologías Médicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Maynar opina sobre la reciente polémica de la utilización de los eSports en los colegios con claros ejemplos del resultado positivo que producen estos mecanismos.

¿Qué opina de las voces que se han alzado en contra del uso de los eSports en los colegios?

Como profesor de universidad, y como persona que empezó a usar la tecnología a finales de los setenta, sólo tengo una opinión: que son parte de nuestras vidas. Y eso lo sabemos más en Canarias, que fue el primer territorio del mundo, en el año 1988, en poner cámaras en quirófano para enseñar, y en la actualidad dispone de una de las mejores plataformas de simulación en España. A partir de ahí podemos acercarnos al supuesto problema y valorar si es mejor o peor, pero la tecnología sólo nos va a ayudar y los problemas que pueda acarrear hay que evitarlos con la educación.

Supongo que en esto entrará también la vigilancia paterna.

Dejar que el joven maneje la tecnología sin reglas, que se meta en su habitación con la computadora las horas que desee, o cuando vaya a comer a un restaurante esté "trabajando" por su cuenta, no es eSports sino tecnología mal participada. Este es un proceso tecnológico que oferta posibilidades enormes de beneficio a la sociedad.

¿Y de qué manera?

Sólo en Inglaterra hay nueve millones de adultos que viven en soledad. ¿Imagina lo que puede ayudar la tecnología para que esa gente pueda practicar un deporte? Claro que no se trata de sentarte tranquilamente, sino que hay que mover los brazos, levantarte de la silla, etc., con lo cual no sólo estás evitando la soledad, sino que puedes incorporar un ejercicio y aumentar las relaciones con gente que no sabes ni que existen. Mientras juegas hablas con extraños en otras lenguas, puedes tener aficiones musicales y disfrutarlas. Mi cátedra esta trabajando en un proyecto que se llama Cuarto Espacio en el que se estudia que vamos a vivir más y que las personas que en la actualidad tiene menos de 18 años van a llegar por encima de los 100. Por ello valorar avances sobre conceptos pasados solo nos tiene que servir para soñar en el futuro e intentar ayudar a la sociedad sin equivocarnos. No todo el mundo tiene en su pueblo un polideportivo para jugar. No todo el mundo vive sin limitaciones físicas: hay gente que va en silla de ruedas, tiene defectos visuales o cualquier otra que influye en su día a día. A todos les puede beneficiar esta tecnología. Los eSports son un concepto de educación social del siglo XXI, de gran beneficio comunitario.

¿Qué opina de la gente que lo relaciona con la obesidad?

Curiosamente, los países que más lo manejan son los japoneses y coreanos, que son los últimos en las listas de obesidad a nivel mundial publicada por la OECD en 2017. Se ha llegado a comentar que con que hubiera un solo gordo relacionado con el eSports, habría que evitarlo. Puede ser, pero con ese razonamiento a partir de mañana vamos a empezar a caminar como único método para desplazarnos debido al numero de accidentes que se producen a diario. Solo en cirugía la tecnología ayuda a una precisión que no se puede conseguir. Una mano no gira 360 grados pero la de un robot, guiada por un profesional, sí. Con la tecnología, los profesionales sanitarios somos dos veces mejores porque podemos usar técnicas que nos permiten tiempo extra para estar con nuestros enfermos y tener acceso a un mayor conocimiento. Los coches se van a levantar del suelo para evitar atascos, y algunos ya aparcan solos, y todo gracias a la tecnología que, por cierto, es creada por los humanos. En lo referente a la obesidad ésta precisa de educación, y está relacionada con la genética, y para evitarla necesita de acciones individuales. El informe de la OECD anterior describe la relación que tiene con alimentación, cultura , economía, etc.

Pero aquí no está la disciplina que sí hay en un deportista.

Cuando practicas un deporte, con objetivo profesional o no, te apuntas a un horario y tienes que cumplir normas descritas por expertos. Con los eSports debería pasar lo mismo. Todo esto es educación y respeto social que es lo que se tiene que lograr desde el colegio. Avanzar en tecnología es vital.

¿Entonces usted apoya la posición del presidente del Gobierno que afirma que prohibir los eSports en los colegios por ley es negar la realidad?

Como representante de todos, en nuestra comunidad, el presidente debe valorar cómo cambian las cosas y cómo aplicarlas. Yo, como miembro educativo de una universidad, debo enseñar las realidades existentes. Coincidir para ser mejores no lo considero apoyo individual sino participaciones conjuntas para mejorar una sociedad donde la universidad es la base, considerando esta no solo el edificio sino el apoyo y creación desde el nacimiento. Los eSports tecnológicos sólo nos ayudarán con más progreso y más investigación. Las casas serán cada día mas demóticas y ello significa que por videoconferencia clínica los pacientes verán la consulta de su médico, los drones nos ayudaran en el transporte y un largo etc. Y, claro, también habrá sistemas en los que las personas puedan hacer ejercicios sin salir de casa porque no tengan acceso a un espacio deportivo.

Pero la práctica a través de una pantalla tampoco es un deporte propiamente dicho.

Estamos hablando de una progresión en la que te tienes que poner de pie, moverte. Hablamos del concepto social del deporte. En la lista de beneficiados pondría sobre todo a toda aquella gente que vive aislada y con limitaciones que no puede bajar al club a jugar con sus amigos. Además del dominó o el ajedrez, hay muchísimas cosas que con la tecnología actual podemos incorporar como concepto deportivo. ¿Usted sabe la cantidad de ejercicio que se hace delante de las pantallas actuales?

¿Cree que se critica este tipo de juegos sin conocerlos bien?

Si y, además, el mayor problema de los eSports es que están mal definidos como utilidad sanitaria que por cierto usamos todos. Desde sanidad eSports nos va a ayudar socialmente. Las personas calculamos que nos vamos a jubilar a los sesenta y cinco, o algo mas tarde, pero estadísticamente, acabaremos allá por los noventa. ¿Y qué hacer en estos 25 años? ¿Jugar a la petanca, pasear, leer? Ciertamente se puede, pero el cuerpo necesitara energía y esta la conseguiremos con deportes del siglo XXI de acceso global, sin limitaciones de edad o por problemas físicos.

Puede ser que, al hablar de aplicarlos en los colegios, mucha gente inconscientemente, asocia los videojuegos con la adolescencia y la adicción.

Si sacamos la lista de adiciones sociales, tragedias familiares, sitios donde los niños se quedan sin padres, o migraciones, la lista es infinita. La gente se emborracha, comente errores en la carretera, y también podemos magnificar un problema social. Si queremos hacer de una realidad un obstáculo grande, está bien, pero recordemos que todos los días muere gente en la calle y todo los días hay múltiples lesiones por dejadez y falta de educación. Pero ¿qué deberíamos hacer? Pues explicar cómo la realidad de los eSports pueden ayudar a mucha gente y, sobre todo, dar alegría y conocimiento. Los niños dirán: "Voy a jugar eSports un rato" y luego querrán ir al parque a ver a sus amigos porque ya han jugado a lo que querían jugar o con los que quería. El robot en esta sociedad va a ser mucha más que la inteligencia que tú le pases porque tiene habilidades mecánicas que a ti te van a costar.

Hay quien también afirma que puede provocar el que sustituyan a los deportes habituales.

Los eSports los podemos convertir en lo que queramos. Pero la tecnología nos hace mejores. Yo puedo estar más cerca de mis enfermos gracias a la tecnología, y el empresario puede gestionar mejor su negocio y el profesor dar clases. ¿Por qué la gente no va las clases? Porque el profesor muchas veces se ha quedado anticuados y los alumnos prefieren ver las clases por google. Pues para todo esto están los avances sociales. Y el deporte siempre ha sido una base de nuestra vida desde que tenemos referencias ¿porque no usamos las nuevas tecnologías para un acceso universal ya que solo nos va ayudar a vivir mejor?. Enseñar su uso y evolución desde el origen solo nos hará mejores.