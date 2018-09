En las entrañas de Silicon Valley

Google, Facebook, Twitter, Netflix, IDEO, Coursera? son algunas de las famosas multinacionales que visitó Rafa Rodríguez, CEO y fundador de Blackout Films, y ganador de una plaza de dreamer del programa Image Silicon Valley el pasado mes de julio gracias al Área Tenerife 2030 del Cabildo de Tenerife, a través de INtech Tenerife. Tres semanas de aprendizaje en las entrañas de algunas de las empresas más reconocidas a nivel Mundial de la mano de Imagine Creativity Center.

"Ha sido una vivencia maravillosa, una experiencia intensa en la que aprovechamos al máximo el tiempo. Tuvimos la sensación de vivir experiencias que de forma natural se desarrollarían en meses durante un programa de alto rendimiento basado en el Método Lombard. Disfrutamos de un "road trip" por Arizona, Nevada y California, visitando lugares como El Parque Nacional Yosemite, Mammouth Lakes, Williams, Death Valley, El Gran Cañón del Colorado e incluso Las Vegas", dijo Rafa Rodríguez.

"Utilizamos el "Método Lombard", un sistema de innovación disruptiva y que se aplica en diversos procesos creativos y que fue la base utilizada para el desarrollo de cada uno de los proyectos -continuó-. Consta de cuatro fases: inspiración, ideación, prototipado y comunicación. Trabajábamos según nos desplazábamos, usando diferentes espacios co-working o bien sitios como la Universidad del Sur de California o la Draper University, en las que realizamos diferentes dinámicas que ponían a prueba nuestra capacidad para superar determinados retos. Se formaron grupos de tres dreamers, con perfiles distintos y diversas perspectivas y trayectorias. Tuvimos también la oportunidad de hacer un curso intensivo en la prestigiosa Universidad de Stanford y poder presentar nuestro proyecto final en las oficinas centrales de Google en Mountain View".

FUTURE.ME

Durante el programa trabajaron en un reto de innovación cultural planteado por la Fundación Banco Sabadell y que constaba en idear una exposición que permitiera explicar el papel de la cultura y de la tecnología en el año 2030. Después de un proceso complejo y laborioso, diseñaron una experiencia que tenía como principal objetivo que las personas perdieran el miedo al futuro. Así nació FUTURE.ME.

"Mediante un viaje individual y transformador, la idea es que quien decida entrar en esta "exposición" tenga que reflexionar sobre su pasado, tomar conciencia de su presente y poder proyectarse hacia el futuro. Para ello, diseñaremos un sistema inmersivo y multisensorial dentro de un container que permita al usuario mandar un mensaje al futuro que recogerá en 2030, una "capsula del tiempo" con valores y propósitos que quiera preservar. Toda la experiencia pretende mostrar una visión positiva, pero al mismo tiempo realista del futuro que nos espera", explicó Rodríguez.

Cultura emprendedora

Durante su visita a San Francisco, a Rafa Rodríguez le sorprendió "el increíble ecosistema emprendedor que existe. La actitud lo es todo. Hay una enorme conexión entre las empresas y las universidades. Cultura emprendeduría, educación, calidad de vida, talento, empresas, inversores y networking son las bases de un sistema que se retroalimenta y provoca que todo el mundo preste atención a lo que ocurre en el lugar en el que se está creando el futuro. Me impresionó la capacidad que tienen para reinventarse. Entienden el fracaso como parte del proceso de aprendizaje, lo que te obliga a levantarte y a seguir adelante. Hay un claro concepto de que cualquier cosa es posible si se sueña y se trabaja fuerte. En Silicon Valley, una idea bien ejecutada, con los medios necesarios, te puede cambiar la vida. El emprendimiento se entiende como un estilo de vida, haciendo de tu trabajo una pasión. Esta experiencia me ha reforzado la idea de que creer es crear".

Un valor incalculable

Un mes después de la experiencia, Rafa Rodríguez admite que "la experiencia, sin duda, ha sido enriquecedora y transformadora. En todo momento hemos recibido el apoyo del staff de Imagine, quiénes nos ayudaron a mostrar todo nuestro potencial, poniendo en práctica el método, inspirando y motivando a cada uno de los dreamers. Ahora somos una pequeña familia. Este viaje nos ha unido muchísimo. Ahora puedo decir que tengo once hermanos para toda la vida. Así de sencillo. Así de intenso. Durante este viaje hemos reído, hemos llorado, hemos compartido y hemos vivido. Pero sobre todo, hemos Soñado juntos en un lugar en el que todo es posible".

"He aprendido muchísimo de la mano de grandes profesionales. El valor que tiene esta oportunidad es incalculable. Desde el Método Lombard y su multitud de aplicaciones en el terreno empresarial y creativo, hasta el conocimiento de todos los mentores y emprendedores que me traigo a casa. Tengo la necesidad de transmitir parte de la esencia aprendida allí, de plantar semillas en los corazones de los que digan que no se puede, y hacerles ver que se puede hacer más. San Francisco es cuna de los emprendimientos mundiales más grandes. Tener acceso a empresas tan conocidas como Apple, Google, Twitter, IDEO, Coursera o Netflix es, sin lugar a dudas, un privilegio para hacer crecer tu visión, aportar valor a Blackout Films y al ecosistema de Tenerife y de Canarias", concluyó.