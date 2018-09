La policía afirma que hubo intención de quemar los 26 vehículos en Jinámar

"Aún se está investigando el suceso y no se da por hecho nada, lo que sí está comprobado es que el incendio no fue accidental y hubo intencionalidad en quemar los 26 coches y no sólo uno", declaró ayer la alcadesa, Carmen Hernández, tras la reunión que mantuvo con el concejal de Seguridad, Juan Martel, el comisario jefe de la Policía Nacional de Telde, Jesús García Aller, y el jefe de la Policía Local, Félix Ramos, para analizar la situación en la que se encuentra el municipio y analizar el incidente ocurrido en la madrugada del 24 de agosto. "No existe ninguna evidencia ni hay pruebas de que la quema de los 26 vehículos en Jinámar haya sido causada por vecinos del barrio, y yo no lo creo tampoco", señaló además la mandataria.

"Según las estadísticas de este año han disminuido los actos delictivos en este barrio con respecto al 2017", aseveró la alcaldesa según la información que pudo facilitarle García Aller durante el encuentro. Sin embargo, Hernández admite que el Ayuntamiento ya ha comenzado las gestiones para mantener un encuentro con la Delegación del Gobierno, ya que "hay que revisar el catálogo de seguridad del municipio donde se señala la cantidad de efectivos que deben implantarse en el territorio". En total Telde dispone de un total de 210 efectivos de Policía Nacional, "y hay que tener en cuenta que 105 de estos se prestan a la seguridad del aeropuerto de Gran Canaria, una infraestructura de ámbito insular", señala la mandataria.

"Además de las 102.000 personas que hay en el municipio, en Telde se sitúa la GC-1 que conecta con la capital, poseemos muchos parques comerciales que pueden ser foco de hurtos y también se encuentra un barrio donde residen 18.000 personas y que se encuentra en una situación de vulnerabilidad máxima; estas son razones suficientes para justificar la necesidad más efectivos y le pediremos a la Delegación que explore esta vía", asevera Hernández, y añade que los índices de delincuencia en Telde son mínimos y que "necesitamos aumentar la prevención y la percepción de seguridad de los vecinos, por eso habrá que trabajar para que haya una presencia policial permanente en el barrio de Jinámar". Asimismo, Hernández recuerda que en el barrio se está haciendo el trabajo de calado más importante desde hace décadas.

"Es una estrategia de diez años con una gran inversión y en la que además de trabajar con las personas se trabaja con el espacio, rehabilitando y regenerando varias zonas para crear un barrio con buena presencia porque los edificios no son un tema secundario", asegura.

"Tenemos que combinar la labor preventiva e intimidatoria de la policía con el cambio social, algo que necesita tiempo y estamos en ese camino", resalta Hernández, y por este planteamiento rechaza que se estigmatice el barrio. "Se han hecho declaraciones a la ligera, sin datos, que ahondan en la estigmatización del barrio y las estadísticas no hablan en negativo sino que señalan que son menores los incidentes este año".