60.000 euros de Bonoloto en Canarias, aún sin dueño

Se desconoce si lo compró en la máquina o a través del mostrador, tampoco se sabe si es un turista, un isleño o un cliente habitual. Y es que el acertante del premio de segunda categoría del sorteo de la Bonoloto de este lunes, 3 de septiembre, todavía no ha ido a la Administración a validar su boleto de más de 60.000 euros.

Navin Pekamdas, el administrador del despacho receptor número 44670, espera impaciente por el agraciado. 'La Gran Fortuna' es el nombre de su local situado en la calle Isaac Peral de la Urbanización Sonneland, en San Bartolomé de Tirajana.

A él no le ha tocado nada de este premio en esta ocasión porque ayer no compró el boleto . "Suelo coger los últimos números, pero éste se me olvidó". En realidad no parece preocupado porque está convencido de que ya le tocará su turno. "Lo que le importa es seguir dando muchos premios", dice tranquilo.

No es la primera vez que 'La Gran Fortuna' reparte premios. Desde que abrió en 2013 ha dado suerte con pequeños pellizcos, además del segundo premio de La Navidad de 2016: "lo más grande que hemos dado", expresa Pekamdas. "También dimos unos cuantos con la lluvia de Euromillones de este año".

A su lista de éxito ya puede incluir este boleto premiado de segunda categoría (cinco aciertos mas complementario) del sorteo de Bonoloto de este lunes, dotado con 60.336,37 euros.

La combinación ganadora ha estado formada por los números 5, 13, 32, 33, 36 y 46. El número complementario fue el 18 y el reintegro, el 7.