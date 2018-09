"Los inmigrantes que reciben ayudas están regularizados y pagan impuestos"

Aunque se siente una canaria más y procede de una familia bereber, de donde vinieron los primeros pobladores de las Islas, Karima El Mahmdi es una inmigrante que trabaja para los inmigrantes en Tenerife. No es de extrañar que su nombre signifique "generosidad" en árabe. Nacida hace 40 años en Melilla, se trasladó con su familia a Tánger (Marruecos), donde hizo el bachiller en un centro español. Con 18 años, se fue a estudiar a Granada Dirección y Administración de Empresas. Sus padres se vinieron a Puerto de la Cruz. Se unió a ellos en 2005, cuando empezó a colaborar como voluntaria con Cruz Roja.

Karima es actualmente responsable del Programa de Inmigrantes y Refugiados de Cruz Roja en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que tiene tres proyectos activos que se financian con la aportación de los socios y con subvenciones públicas. Uno se centra en la atención a los internados en el centro de Hoya Fría. El segundo es el programa de ayuda humanitaria para los que salen de esos centros, con dos ramas: el servicio de traslado, que es cuando son puestos en libertad y los llevan a un centro de acogida o a las casas de familiares, y el de acogida integral, con dos centros en Tacoronte y La Gomera.

El tercer proyecto es el de integración de inmigrantes, en el que se trabaja la atención social, apoyo jurídico, apoyo psicológico para la integración y apoyo educativo, con diferentes talleres: capacitación, clases de español, actividades sociales, actividades con el entorno? El equipo que dirige Karima El Mahmdi ha atendido en lo que va de año a más de 400 inmigrantes y en este momento lo hace con los 30 internos que hay en Hoya Fría, la mayoría procedentes de Gran Canaria.

Una inmigrante atendiendo a inmigrantes. Eso debe darle una enorme sensibilidad y empatía.

No solo eso. Siempre me ha gustado colaborar. En Granada era voluntaria en otra entidad solidaria, haciendo traducciones y acompañamientos. Aquí lo que hice fue seguir con mi labor de voluntariado.

Además, su nombre, Karima, significa "generosidad" en árabe. Nunca mejor puesto?

Una coincidencia curiosa. Lo cierto es que tres meses después de llegar a Tenerife ya estaba colaborando con Cruz Roja. Fue uno de los momentos de más auge de la llegada de pateras y cayucos. En ese tiempo, en Hoya Fría había 480 personas y se tuvo que habilitar un camping en el acuartelamiento de Las Raíces, donde había alrededor de 1.300. Fue muy grafiticante.

Ahora mismo atienden a unos 30 inmigrantes que se encuentran internados en Hoya Fría. ¿Le parece normal que estas personas estén encarceladas cuando no han cometido un delito penal, sino una falta administrativa?

Ellos mismos se sorprenden de que los internen. En realidad solo han cometido una falta administrativa -haber entrado en España de forma irregular- pero están recluidos pese a no haber cometido un delito. Nosotros les informamos también de por qué están en esas condiciones, pese a no haber tenido tiempo ni siquiera de iniciar los trámites burocráticos para pedir un permiso. Todos han huido de una situación muy difícil: conflictos armados, presiones culturales y religiosas, amenazas, carencia de medios para prosperar, abusos sexuales, explotación? Solo una persona que está en una posición muy complicada se juega la vida de esa manera y las mafias se valen de esa fragilidad para hacer negocio.

Pero las mafias, ¿son la raíz del problema o una consecuencia más de la migración?

Son una consecuencia, no la raíz. Ha habido migraciones toda la vida y como consecuencia de ellas han surgido personas que se han querido aprovechar de esa necesidad. Si hay un detonante, esas mafias se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas. Es tal la desesperación que hay quienes soportan condiciones infrahumanas. Pero no solo eso, sino que a muchas de ellas las engañan. Imagínese por ejemplo lo que está pasando en Siria. Allí hay personas que viven bajo las bombas, que saben que en cualquier momento les puede caer una encima. Siempre habrá una estructura que te ofrezca salir. Y en esas circunstancias, pagan lo que sea para escapar.

A Canarias no han llegado sirios por mar pero ¿además de Marruecos y Senegal, de qué otros países pueden proceder los inmigrantes?

Pueden venir de Nigeria o de los conflictos de Guinea, República del Congo y Mali. El camino es duro y largo: van caminando, hacen dedo, trabajan en lo que sea -porteador, pescador, vendedor?-, se meten en barcos jugándose la vida... Las mujeres son especialmente vulnerables y víctimas propicias de la explotación. Incluso en el destino les espera una situación de explotación. Algunas pueden caer en las redes de la trata. Sufren una amenaza continua, incluso de hacer daño a sus familias. Cruz Roja pone especial cuidado en ellas.

¿Qué conocimientos tienen esos migrantes de Canarias?

Algunos tienen estudios medios pero ni siquiera esos saben exactamente dónde está Canarias, la distancia con el continente europeo o cómo desplazarse. Por eso hemos organizado talleres de geografía para explicárselos. A veces ni siquiera saben cuántos días han estado viajando o el riesgo al que se han enfrentado. Les explicamos de hecho que si salen de Senegal, generalmente se tarda entre cinco y seis días, y si lo hacen desde el sur de Marruecos, dos o tres. Siempre y cuando el tiempo ayude. La última patera que alcanzó El Hierro fue localizada por poco, porque se estaba desviando. Había mal tiempo y llevaban seis días en el mar tras salir del sur de Marruecos. La inmensa mayoría tiene un familiar o amigo en Europa, especialmente en España, Francia, Alemania y Bélgica. Son excepcionales los casos que no tienen a alguien en Europa.

¿Qué se puede hacer para contener los brotes xenófobos?

Dar información, recordar que en realidad se trata de un proceso que se ha repetido a lo largo de la historia de la humanidad. Los procesos migratorios siempre han tenido un mismo objetivo: ir hacia delante, mejorar la vida, mejorar la situación social, sobre todo por la salud y la familia, que para ellos es muy importante... Vienen en busca de trabajo para enviar dinero a sus familias. Ahí está la propia historia de Canarias. Cruz Roja y otras organizaciones hicieron campañas al respecto con la población.

¿Y qué se puede hacer con los bulos tendentes a alimentar la xenofobia que aparecen en las redes sociales?

Cruz Roja no está para controlar las redes sociales; está para hacer campañas de información y enviar mensajes claros: la inmigración es positiva, hay que entender la situación de estas personas, hay personas que emigran porque hay detonantes que les fuerzan a hacerlo? Hay gente a la que hemos asistido que han huido con lo puesto. Recuerdo un chico de Costa de Marfil que lo tuvo que hacer. Contaba que soldados entraron a su casa, mataron a parte de su familia y él huyó con una hermana. A la hermana la mataron en sus brazos y a él le pegaron un tiro en la pierna. Estuvo un trecho corriendo herido y con su hermana muerta todavía en los brazos. Hay casos impactantes. ¿Usted cree que una madre con un bebé pasa esas calamidades y se gasta ese dinero, que para ellos es una fortuna, para darse un paseo?

¿Cuánto llegan a pagar?

Algunos nos cuentan que hasta 3.000 y 4.000 euros.

¿Qué recibe un inmigrante desde que toca suelo español?

Lo primero, una asistencia básica humanitaria, que es la que presta Cruz Roja: ropa, kit de alimentos, lote de higiene y derivación a nuestros dispositivos de acogida de urgencia, donde se les ofrecen las herramientas básicas para poder tomar contacto con sus familiares. Para poder optar a las ayudas públicas deben cumplir los requisitos básicos como cualquier nacional. Por lo tanto, los únicos inmigrantes que reciben ayudas públicas tienen su permiso de residencia en regla y pagan los impuestos.

La mayor parte de estas personas son devueltas a sus países. ¿En qué tanto por ciento?

El principio fundamental de Cruz Roja es la atención humanitaria, da igual en qué situación administrativa esté la persona que la necesite. Lo primero es socorrer y salvar vidas. Y luego hacemos el acompañamiento. Pero el camino administrativo de la estancia en España lo marca la ley de extranjería. En la mayor parte de los casos, esa estancia es corta. Un inmigrante no puede estar más de 60 días, por ejemplo, en un centro de retención.

¿Qué opciones tienen?

Después de pasar por Cruz Roja pasan a manos de la Policía. Es cuando pueden solicitar el asilo por motivos de persecución. Los admitidos reciben un permiso de residencia temporal, la tarjeta roja. El primer permiso es de seis meses mientras se tramita la petición y con el segundo ya sí podrá tener derecho a un empleo. Los trámites de una petición de asilo se pueden alargar dos o tres años. También depende de los acuerdos que haya con los países de procedencia. Pero la mayoría son devueltos. Este año ha habido devoluciones a Marruecos o Senegal, que recuerde.

¿De cuántos voluntarios dispone en su programa?

Solo en Santa Cruz tenemos unos 60 voluntarios, la mayoría mujeres. En el centro de internamiento tenemos desde profesores y traductores a trabajadores sociales, psicólogos y personal de logística.

¿Y qué requisitos tienen para ser voluntario?

No hay requisitos. Puede entrar cualquier. Nosotros ponemos la formación. Además, necesitamos muchos perfiles. Incluso, tenemos voluntarios que prestan asesoramiento jurídico. Se puede ser socio, a través de la aportación de determinada cantidad, o voluntario, para lo que solo se tiene que pedir información en la sede de Cruz Roja más cercana. No es solo dar. Todos los voluntarios reciben mucho. Y nada es material. Me lo dicen las compañeras: Karima, recibimos mucho más de lo que damos, porque aprendemos de estas personas, de sus experiencias, de su cultura. Ese enriquecimiento no se consigue en ningún lado. Ver los beneficios que tiene nuestro apoyo, el alivio que sienten esas personas cuando se les trata con cariño y respeto, es impagable.