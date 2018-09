Buenos padres 'cornudos'

Las razones de la promiscuidad no siempre están claras.

En otras especies, las hembras se aparean con diversos machos para animarlos a criar a su descendencia. "Esto podría ser importante en el caso de los humanos, para los que cuidar a sus hijos supone una inversión considerable", explica Asheigh Griffin. En el caso de un pájaro, por ejemplo, el esfuerzo que supone criar a una nidada de pollos hasta la edad adulta, equivale en términos humanos a hacer el Tour de Francia. Esta hazaña solo compensaría si el macho es el padre biológico de su progenie. ¿Pero cómo actúan en realidad los machos cornudos en la naturaleza? La respuesta a esta pregunta depende de la especie.

En un análisis comparativo entre padres cornudos de 50 especies de aves, peces, mamíferos e insectos, un equipo liderado por la Universidad de Oxford reveló que en la mayoría de las especies los machos no abandonan a la descendencia ni reducen el cuidado paterno, aún cuando son "engañados" por sus compañeras. "Se espera que los machos cornudos sean relativamente tolerantes con el engaño si el cuidado paterno no reduce el éxito reproductivo posterior ni afecta a la aptitud de la descendencia", señalan los autores en el trabajo publicado en PLoS Biology. Así que en la mayoría de los casos "a los machos les merece la pena quedarse".

Además, para las especies más monógamas como el escarabajo enterrador, ante la duda de ser el padre biológico, abandonar a las crías supondría renunciar a su propia progenie. En el caso de los seres humanos, que son relativamente monógamos comparados con otras especies, "los hombres son bastante insensibles a la pérdida de la paternidad cuando se trata de invertir en sus hijos", dice a Sinc Griffin, autora principal del estudio. Pero el riesgo que corren las hembras de las especies más promiscuas como los babuinos chacma es que ante una alta probabilidad de que les sean "infieles" y no se asegure la reproducción en el futuro, los machos decidan no desperdiciar recursos en el cuidado de las crías. Y aquí, a diferencia de los humanos, las hembras promiscuas perderían el apoyo de su compañero para criar a sus hijos hasta la edad adulta. Nadie dijo que el sexo no traería riesgos.