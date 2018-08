Los obispos salen en defensa del Papa frente al 'golpe' de los ultraconservadores

La Conferencia Episcopal de Estados Unidos, a través de su presidente, el cardenal Daniel DiNardo, salió a respaldar al papa Francisco frente a uno de los ataques más insólitos y directos que haya recibido un pontífice católico de sus hermanos en la fe: la sañuda carta del exnuncio del Vaticano en Estados Unidos, el arzobispo Carlo Maria Viganò, quien pedía la dimisión de Francisco por haber amparado, denunciaba, "el comportamiento inmoral con seminaristas y sacerdotes" del cardenal estadounidense Theodore McCarrick. DiNardo subrayó que las preguntas que se planteaba el denunciante "merecen respuestas que sean concluyentes y basadas en evidencias. Sin esas respuestas los hombres inocentes pueden estar contaminados por acusaciones falsas y los culpables pueden repetir los pecados del pasado".

Hay quien interpreta la carta de Viganò, abiertamente homófobo, como la constatación de que la curia ultraconservadora está dispuesta a dar "un golpe" para forzar a Francisco a convertirse en el segundo papa consecutivo, después de Benedicto XVI, que renuncia en vida al pontificado. Francisco no ha respondido a la carta. En el avión de vuelta a Roma, de regreso del encuentro con las familias en Irlanda -con una feligresía castigada por los casos de abuso y pederastia-, el papa se limitó a decir: "No voy a decir una palabra al respecto. Creo que el comunicado de prensa habla por sí mismo. Lean atentamente el comunicado y háganse su propio juicio".

El presidente de los obispos estadounidenses aseguró ayer que está "ansioso" por encontrarse con el Papa para lograr una visita apostólica a su país, donde los católicos están profundamente conmocionados por los escándalos de pederastia destapados en Pensilvania, con más de mil víctimas. También el Consejo Episcopal Latinoamericano, a través de su presidente, el cardenal Rubén Salazar, salió ayer a arropar a Francisco y aseguró que el Papa estaba siendo atacado "casi podríamos decir de una manera vergonzosa".

Pero la carta de Viganò ha encontrado terreno abonado entre algunos prelados y medios católicos ultraconservadores, como la web Infocatólica, que ayer informaba de que el arzobispo Vigneron, titular de la diócesis de Detroit, emitió un comunicado en el que afirma que las denuncias de Viganò suponen un "desafío intimidante para nuestra confianza en la fiablidad del liderazgo de la Iglesia". El obispo de Texas, Joseph E.Stricklan, según ese mismo medio, exigía "la rendición de cuentas de todos los culpables, incluso en los niveles más altos de la Iglesia".

El rencor y la mentira

Salvo para los ultraconservadores, Viganò vive perseguido por la sombra del rencor y la mentira. Y además, con su carta, ha trazado un hábil y dañino paralelismo entre la homosexualidad -lo que parece haber en el fondo del caso McCarrick- y los abusos sexuales a menores, la pederastia.

Los defensores de Francisco insisten en la fuerza de los hechos para desmentir al denunciante. Por una parte: el cardenal McCarrick, de 88 años, fue acusado a fines de julio de abuso sexual, por lo que el papa le prohibió ejercer su ministerio y prácticamente lo expulsó del Colegio Cardenalicio al aceptarle su renuncia, un hecho inédito en la historia reciente de la Iglesia. Además, la revista jesuita (orden a la que pertenece Bergoglio) América difundía ayer una serie de imágenes que refutan las afirmaciones de Viganó de que el anterior papa Benedicto XVI había sancionado a McCarrick, hacia 2009 o 2010, impidiéndole toda aparición pública. Las fotos, en cambio, muestran a McCarrik compareciendo en público y junto a Benedicto XVI cuando supuestamente estaba castigado.

El arzobispo Carlos María Viganò también empieza a saborear la hiel del descrédito público. El sitio especializado Il Sismografo, de Italia, lo califica como "una figura oscura, un mentiroso, ambicioso e intrigante".

Por otra parte, el medio progresista National Catholic Reporter lo define como: "Un amargo ex empleado que no logró la carrera soñada". Actualmente jubilado, este prelado no es nuevo en ese tipo de escándalos. En 2011 fue uno de los que hizo estallar el Vatileaks por la filtración de documentos reservados de la oficina de Benedicto XVI. Además, el papa Francisco no le concedió ningún alto puesto de los que Carlos María Viganò aspiraba y en 2016 aceptó su renuncia sin haber cumplido la preceptiva edad de 75 años. Se había quedado sin la púrpura cardenalicia.