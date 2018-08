Los ciclistas piden aumentar las penas por atropello a este colectivo

El exciclista Alberto Contador se mostró "optimista" tras la reunión con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, con motivo de la reforma del Código Penal que persigue la iniciativa PorUnaLeyJusta, con la que se reclama aumentar las penas por atropellos a ciclistas y por omisión de socorro. "He salido muy contento con la acogida que nos han dado y por cómo ha transcurrido toda la reunión. Hasta que las cosas no estén hechas, yo no veo nada, pero soy optimista desde el punto de vista de que este problema necesita una solución ya", ha reconocido Contador a los medios tras la reunión.

"Entre siete y ocho millones de personas cogen la bicicleta en España, sea para ir a trabajar, para entrenar o de manera profesional. Lo que no puede ser es que la legislación siga como hasta ahora", añadió el de Pinto.