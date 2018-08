La Universidad de Dundee pone cara a los guanches

El punto de partida de Karina Osswald se establece a partir de una visita al Museo Anatómico de la Universidad de Edimburgo. Allí se topó con el cráneo A-46, parte de los restos de un canarii –indígena canario–, del que tomó escáneres tridimensionales. A partir de ahí, la estudiante de la Universidad de Dundee creó la reconstrucción craneofacial de una mujer en edad madura con el que obtuvo el título en Arte Forense e Identificación Facial.

"La literatura reciente", apunta la propia Karina Osswald, "sugiere que las apariencias difieren entre cada isla del archipiélago canario. Esto podría significar que, con más investigaciones, algún día podremos obtener una idea más clara de las diferencias individuales entre cada grupo de guanches [identifica a los indígenas canarios bajo la condición de guanches, que en realidad sólo eran los pobladores de Tenerife]". La estudiante canadiense subraya que " la verdadera identidad del pueblo guanche ha permanecido durante mucho tiempo en el misterio, con los relatos literarios de los españoles invasores siendo parte de la única información real que queda sobre estos intrigantes pueblos indígenas".

El encuentro de Karina Osswald con el cráneo A-46 en Edimburgo ha picado la curiosidad de la joven norteamericana respecto a la cultura canarii. "Durante este proyecto", admite, "terminé aprendiendo mucho sobre los guanches y espero que su imagen inspire a otros a descubrir más sobre esta antigua población".

En su trabajo, la estudiante canadiense detalla que "antes de que se hablara español en las islas de Canarias, un pequeño archipiélago aproximadamente a 100 millas de la costa de Marruecos, estaba el guanche, un grupo indígena que se cree que descendió del pueblo bereber del norte de África". "Los guanches", añade, "vivían en un relativo estado de aislamiento, sin un lenguaje escrito conocido, desde aproximadamente el siglo I después de Cristo hasta el XV, cuando las Islas fueron conquistadas en nombre de los reyes de Castilla. Los guanches supervivientes de las islas fueron absorbidos con éxito por la cultura española castellana, pero todavía se pueden encontrar ecos de sus vidas en las islas".

Osswald concreta que "mi proyecto de investigación involucró la reconstrucción craneofacial del Individuo Guanche XXVI A-46, proporcionado por el Museo de Anatomía de la Universidad de Edimburgo. Esta exposición es la reconstrucción de A-46, una mujer de entre 25 y 35 años de edad de un sitio funerario desconocido de las islas, que se completó con el uso de la tecnología háptica Freeform de Geomagic y Adobe Photoshop CS6".

Wiped out by the Spanish Empire almost 600 years ago, an indigenous Canary Islander has been brought back to life by @DJCAD student @KarinaOsswald



More on this: https://t.co/CvEtoBpZ6u pic.twitter.com/ESSHxslpzO