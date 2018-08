"Si los gobiernos no actúan, habrá más plástico que peces en 2050"

En el año 2050 habrá más plástico que peces reza el título de la ponencia que realizó el estudiante de doctorado Airam Sarmiento en el marco de las VI Jornadas de Litoral y Medio Ambiental del Ayuntamiento de Santa Lucía, en Gran Canaria. Durante esta semana, Pozo Izquierdo acoge actividades para concienciar a los isleños de la necesidad de proteger su mar.

¿Por qué cree que es necesaria una ponencia sobre la protección del océano?

La población no suele ser consciente del daño que hace el plástico y sobre todo el microplástico en el mar. Por eso todos los años la Sociedad Atlántica de Oceanógrafos organiza actividades con alumnos de secundaria para que conozcan cómo nos afectan los contaminantes como el plástico. Yo suelo dar las ponencias y por eso me han llamado para estas jornadas, que se centra en el caso del plástico. Anualmente se vierte 6.4 millones de toneladas de basura a los océanos. El 20% son vertidas en el propio mar, como redes de pesca o combustible y el 80% viene de tierra firme, siendo el más importante el de plásticos.

De ahí el título llamativo de la ponencia...

Sí, en 2050 podría haber más plástico que peces, porque no hay medidas para evitar los vertidos de plástico en el mar. Si miramos además los datos de sobrepesca vemos que la población de las especies animales en el océano disminuye de forma preocupante. Cada vez menos peces y más plástico. En la ponencia también hablo de las islas basura, que están en varios océanos y llegan a medir millones de kilómetros cuadrados, con 200 o 300 metros de profundidad. Son una muestra de la dimensión del problema del plástico, que no cambiará si los gobiernos de los países no hacen nada para evitarlo.

¿Es la responsabilidad de proteger el litoral compartida entre gobierno y ciudadanos?

Nosotros también tenemos un papel importante en evitar la contaminación del océano, es cierto. En las charlas con los jóvenes suelo hacer una pregunta: si ven basura en el suelo cuando caminan por la calle, ¿le dan una patada o la recogen? La mayoría admite que le da una patada. Lo mismo se aplica a cuando ven una bolsa de plástico en el mar. Tenemos una responsabilidad tanto para preocuparnos por no tirar como por recoger lo que nos encontramos. Al mismo tiempo, los gobiernos son los que pueden influir para conseguir un cambio real, porque tienen las herramientas para concienciar a la sociedad y para tomar medidas como recogidas diarias de basura. No todos sabemos, ni tenemos por qué saber, si no se nos informa.

¿Es únicamente desconocimiento o existe negación con el tema de los plásticos en el mar?

Hay instituciones que lo niegan todo. No lo entiendo porque es evidente que hay un problema con el cambio climático tanto como lo es que hay basura en el océano. En todos los países que he visitado hay escépticos, aunque algunos sean más conscientes que otros con el problema. Es algo que es imposible negar pero algunos lo intentan.

Vivimos en una isla rodeada de mar. ¿Somos conscientes de lo importante que es cuidarlo?

Sabemos que el mar es una fuente de recursos importante para nosotros, antes por la pesca y ahora por el turismo. Pero hay isleños que no sienten tanto arraigo hacia él. Yo estudié Ciencias del Mar en parte porque sí me sentía muy cerca del océano. Creo que en general cuidamos más nuestra costa hoy en día que hace diez o quince años. El problema es que no todos hacemos el esfuerzo y que hay que hacer más, porque la contaminación del océano nos afecta mucho más de lo que creemos.

¿Cómo nos afecta?

Afecta a nuestra salud porque consumimos productos del mar. Muchos de los peces ingieren microplásticos y si nos los comemos entran en nuestro organismo. Nos estamos contaminando con lo que nosotros mismos tiramos al mar. El plástico no es el único problema, además. Las cremas solares no orgánicas no se diluyen sino que se posan en el sedimento y afecta su composición además de a la fauna que está sobre él. Nosotros estamos en una zona turística, así que es un problema. Si la orina de una persona que está bajo efecto de las drogas llega al mar, esas sustancias se quedan. En varios análisis se han encontrado cerca de la costa. Todo esto puede llegar indirectamente a nosotros. También afecta a los investigadores de forma importante. Mi tesis analiza la forma en que los peces mesopelágicos, que habitan a mil metros de profundidad , pueden contribuir a eliminar CO2 de la atmósfera al migrar a la superficie durante la noche y alimentarse del fitoplancton o zooplancton que lo retiene y luego morir o defecar en la profundidad. Cuando abro peces de hasta 2000 metros de profundidad me encuentro con microplásticos. Esto ocurre en todos los campos de la investigación marina.

¿Cómo podemos evitar que se cumpla la estadística del 2050?

Limitando el uso de las bolsas del supermercado, por ejemplo. Si las abandonamos no se biodegradan sino que se convierten en trozos pequeños. En la playa a veces nos encontramos granos verdes o rojos en la arena . No son minerales, sino plásticos. Estamos afectando a nuestro entorno. Lo importante es concienciar a la gente de que existe un problema. Deberíamos tomar conciencia y quejarnos nosotros mismos, como con el Plastic Attack, cuando la gente va a los supermercados de forma organizada y devuelve todas las bolsas de plástico que envuelven su compra. Usamos plástico cuando no hace falta y a veces ni siquiera hay alternativa.

Concienciar como con estas jornadas?

Sí. Utilizo imágenes impactantes para mostrar cómo es de dura la realidad como las de ballenas llenas de bolsas de basura y neumáticos o larvas de peces, que no llegan a un milímetro que ya tienen basura. A mi al verlo me entristece y quiero transmitir esa emoción a los que vienen a la ponencia.

¿Qué opina sobre el objetivo de la UE de prohibir las bolsas de plástico en 2021?

Llega tarde. Sé que es complicado imponer nuevas medidas y que no se puede hacer de un día para otro pero tenemos los datos desde hace muchísimo tiempo y no hemos hecho nada con ellos. Creo que podemos reducir el plástico de forma mucho más rápida con la iniciativa ciudadana. Si el gobierno organizara más ponencias como esta para conseguir despertar la conciencia ciudadana creo que se podría lograr. Quizá organizando una ponencia mensual, o que el tema saliera más en los medios. Lo importante es crear la alarma antes de que un día nos encontremos con una isla de basura frente a nuestra costa.