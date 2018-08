Canarias empieza su asalto al plástico

Algunas de las recomendaciones

Ciudadanía

Supermercados

Centros públicos

El acuerdo recomienda a la población buenas prácticas como rechazar lo que no se pueda reutilizar, opta por elementos reciclables o biodegradables o en la playa, en el campo o en la cumbre recoge de manera adecuada todos los residuos de productos plásticos de un solo uso. En cuanto al reciclaje, insiste en recoge separadamente los envases y envoltorios para su depósito en el contenedor amarillo, además recuerda que es mejor comprimir los envases y botellas en casa antes de depositarlo en el contenedor amarillo; ahorrarás un espacio considerable en tu hogar y será más fácil separar y reciclar.Sustituye cubiertos, platos y vasos de plástico de un solo uso por otros reciclables, o por cubertería y menaje de otros materiales. No utilices pajitas de plástico de un solo uso. Si no tienes más remedio que usarlas, empléalas reutilizables. No utilices agitadores de plástico para el café, usa los de madera.Evita las cápsulas mono dosis de café, cacao y leche. Opta por adquirir ingredientes a granel, tanto en alimentación como en droguería y perfumería, siempre que puedas. Procura comprar garrafas de agua grandes en vez de pequeñas botellas de agua. Es mejor utilizar botellas metálicas, de cristal o de plástico reutilizable, para beber y transportar agua.Evita las bolsas de plástico de usar y tirar. Opta por otro tipo de bolsas que puedas llevar fácilmente contigo. Utiliza papel encerado lavable y reutilizable (cuando los tengas que guardar en la nevera), bolsas de tela (cuando los almacenes fuera del frigorífico) o tarros de cristal para guardar tus alimentos, frescos o cocinados, en vez de usar el film transparente o papel de aluminio.No adquieras maquinillas de afeitar plásticas de un solo uso. Reduce tanto como puedas el uso de toallitas húmedas ya que no son biodegradables y si las usas no las tires por el inodoro ya que pueden acabar en el mar, además de atascar las conducciones de tu casa. Utiliza pastillas de jabón en vez de gel y jabón líquido.Evita los globos en tus eventos (cumpleaños, bodas, bautizos, comuniones, etc.) y evita los que llevan palitos de plástico. Los filtros de productos del tabaco contienen plásticos no biodegradables. Asegúrate que no acaban tirados en la playa, en la naturaleza o en el suelo de tu ciudad.Las recomendaciones para los supermercados y grandes superficies se desglosan a su vez en buenas prácticas y recomendaciones de reducción y reciclaje para incorporar tanto entre clientes como entre empleados, encaminadas a concienciar, formar y obtener alternativas frente a la generación de residuos procedentes de productos plásticos de un solo uso.Instaura una política de reducción de plásticos de un sólo uso y reciclaje obligatorio en contenedor amarillo. Pon los medios necesarios, tanto para usuarios como para empleados, para la correcta separación de residuos: papeleras de recogida separada, cartelería explicativa, etc. Forma a empleados y contratas encargadas de la limpieza para la correcta separación de residuos. Emplea una política de "compra verde".Reduce el "sobre-envasado" con plástico de los productos que comercializas. No ofrezcas a tus clientes "bolsas de seguridad" plásticas de un solo uso no biodegradables (las que se usan para evitar introducir objetos de otros comercios) ni para distribuir entre los clientes las compras enviadas a domicilio. Incorpora en tu superficie un lineal para la compra a granel y ofrece en tus lineales envases que dispongan de recambios con menor contenido en plástico.Coloca cartelería por colores para fomentar entre clientes y empleados la separación de residuos y el reciclaje de los mismos, así como papeleras para facilitar la recogida separada y posterior reciclaje de los residuos generados.Se proponen recomendaciones de reducción/eliminación y reciclaje de residuos procedentes de plásticos de un solo uso dirigidas a los centros directivos de la Comunidad Autónoma, así como a todo el sector público institucional autonómico (organismos públicos y entidades de derecho público o privado vinculadas o dependientes de la Administración autonómica y universidades públicas) encaminadas a la concienciación y formación de los empleados.Instaurar una política de eliminación de plásticos de un solo uso, recogida separada y reciclaje obligatorio en contenedor amarillo. Poner los medios necesarios para la correcta separación de residuos, tales como contenedores-papeleras de recogida separada, cartelería explicativa. Formar a empleados y contratas de limpieza para la correcta separación de residuos desde su generación hasta su depósito en los distintos contenedores para su reciclaje, así como coordinar con un gestor autorizado la colocación de contenedores. Emplear y potenciar la política de "compras verde".Creación de grupo de trabajo entre la Viceconsejería de Medio Ambiente y el Servicio Canario de Salud para la búsqueda de alternativas a la utilización actual de vajilla y cubertería de plástico desechable. Promoción de fuentes de agua de bajo consumo energético en zonas comunes de las dependencias del sector público autonómico, en vez de dispensadores de agua y en caso de imposibilidad, solicitar al distribuidor de agua, garrafas reutilizables y vasos de material no plástico reciclables o de material reutilizable.