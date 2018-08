Así amaneció este jueves en Santa Cruz de Tenerife

Temperatura ideal, cielos claros y mucha calma. Así amanecía en este jueves de agosto la capital tinerfeña.

En la zona de la Avenida Anaga ya se veían los primeros deportistas, que practicaban 'footing' y montaban en bicicleta por la zona habilitada para ello. Además compartían espacio con los 'últimos valientes' de la noche, que aguantaron hasta las 7 de la mañana para desayunar en las cafeterías de la zona después de una noche de ocio en los establecimientos de la ciudad.

Las mañanas de agosto son especiales: corre el aire por las vías y es el ratito que los canarios aprovechan para salir a hacer deporte sin sentir el agobio del calor. Es por ello que muchos atletas eligen las franjas horarias matutinas para echarse a la calle a realizar sus prácticas.

El disfrute del buen tiempo en las horas tempranas de la mañana permite ver el atraque de los primeros barcos que llegan a la isla procedentes de otras zonas del Archipiélago y diferentes puntos de la geografía nacional e internacional. Además, los ciudadanos que se paren un momentito a otear el horizonte les sorprenderá la claridad con la que, al fondo, se aprecia el litoral del norte de la isla de Gran Canaria.

Dicen que no por mucho madrugar amanece más temprano, pero lo que resulta evidente es que, quien no madruga no tiene el placer de disfrutar este tipo de estampas veraniegas.