La pirómana de la Candelaria se enfrenta al pago de todos los daños

La mujer detenida por provocar presuntamente el incendio del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (Hunsc), que tuvo lugar el pasado lunes 13 de agosto , Maximina L. P., se enfrentaría al pago de todos los daños si se confirma su autoría. Así lo explican fuentes de la investigación, que añaden que "todos los delitos recogidos en la ley cuentan con responsabilidad civil" y que, por tanto, si se le declara culpable, tendría que hacerse cargo de reparar los daños y perjuicios derivados de su acción.

El suceso se saldó sin víctimas y, por el momento, aún no ha concluido la valoración total de los daños. Mientras tanto, el área de Urgencias de la Candelaria continúa su servicio con normalidad.

Historial clínico

La detenida, una mujer tinerfeña de 51 años, se inculpó la misma noche del suceso ante la Policía Nacional y fue detenida como presunta autora de un delito de incendio provocado con peligro para la vida. La mujer se acogió a su derecho a no declarar y la magistrada del juzgado de guardia de Santa Cruz de Tenerife, Nicole Centanaro Aguado, decretó ese mismo jueves su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

En la actualidad, el caso ha sido trasladado desde el Juzgado de Instrucción número 4 al Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife. Por su parte, la jueza de guardia que atendió el caso la noche del incendio ha solicitado un historial médico de la presunta autora para conocer su estado de salud mental y si estaba sometiéndose a algún tratamiento.

Atenuantes

En caso de que sufriera alguna enfermedad psiquiátrica, "solo funcionaría como atenuante para la pena si se prueba que esto afecta a su capacidad", tal y como concretan fuentes de la investigación. Por el momento, las condenas a las que se podría enfrentar oscilan entre los 10 y los 20 años de prisión.

Testigos presenciales que estuvieron en el complejo hospitalario el día del incendio afirman que en torno a las 17:00 horas del lunes 13 de agosto, mismo día en el que se produjo el incendio, la detenida protagonizó un incidente en el Hospital llegando incluso a insultar al personal que se encontraba trabajando en el centro en ese momento. Del mismo modo, añaden que la mujer salía constantemente del establecimiento a fumar y que cuando el personal delcentro la llamaba para ser atendida, no estaba.

Asimismo, algunas fuentes presenciales aseguran haber visto a la mujer detenida adoptar actitudes que podrían indicar que se encontraba en estado de ebriedad. Un detalle que investigará y resolverá el juzgado correspondiente.

La principal hipótesis que la investigación baraja en este momento respecto a la expansión de las llamas plantea que la presunta autora podría haber prendido algunas sábanas o ropa de cama y que el incendio se magnificó cuando el fuego afectó a los conductos de oxígeno con salidas en las seis camas de la sala que ardió, de la sección de Pediatría de Urgencias.

En esta línea, el jefe del equipo de seguridad, René Lutzardo Batista, declaró a este periódico que "se oía un silbido y ya el fuego empezaba a ser importante". El silbido lo produjo el escape de oxígeno de las bocas que hay en la parte superior de las camas para las atenciones de emergencia a los pacientes menores de edad.

El fuego comenzó cerca de las 21:00 horas de la noche y obligó a evacuar a 160 personas. Desde el primer momento, el equipo de bomberos logró determinar el origen y el foco de las llamas: una sala de urgencias pediátricas de 100 metros cuadrados con seis camas, en la que en ese momento no había ningún niño. "Menos mal que no había niños cuando se declaró el incendio. Es raro que no haya pero esta vez hubo suerte y estaba vacía", contó a este medio la enfermera de Urgencias que trabajaba esa noche en el Hospital, María de los Ángeles Cabrera.

Colaboración

Lutzardo también incidió en la importancia de la rápida actuación de los bomberos, ya que alcanzaron el foco en el momento en el que las llamas comenzaron a devorar las puertas de la sala en cuestión. Una hazaña "clave", ya que de lo contrario el incendio podría haberse extendido por los pasillos que conducen a otras instalaciones de Urgencias.

Asimismo, todos los que estuvieron en el Hunsc esa noche coinciden en la gran colaboración y en el trabajo en equipo que permitió que el inesperado suceso no dejara ningún herido ni ningún fallecido. Alrededor de 500 personas mas decenas de vecinos que se sumaron formaron parte de este operativo.

Por el momento, el servicio de Urgencias del Hunsc recuperó de forma rápida el cien por cien de la superficie no afectada por las llamas, y el mismo martes 14 de agosto, en menos de 24 horas, se procedía a la reapertura de una parte de su servicio de Urgencias tras la inspección, evaluación y adecuación de este servicio, quedando garantizada desde ese instante la atención sanitaria a los usuarios. Un logro posibilitado, en gran medida, por la labor del personal de limpieza y mantenimiento de la popularmente conocida como la Residencia.